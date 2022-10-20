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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области ВСУ за ночь сбили 14 беспилотников Shahed-136, четыре дрона ударили в учебное заведение

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В результате ударов дронов в Николаеве возникли два пожара
В результате ударов дронов в Николаеве возникли два пожара
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В Николаевской области украинские военные за ночь сбили 14 беспилотников Shahed-136. Об этом 20 октября в Telegram сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 20 октября российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По два беспилотника уничтожены воинами Военно-морских сил и Национальной гвардии Украины, еще один – Национальной полицией Украины", – говорится в сообщении.

В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о прилетах в областном центре.

По его словам, четыре дрона ударили в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

"Также в результате этого возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы", – написал Сенкевич.

Мэр уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаев, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, дрон-камикадзе
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