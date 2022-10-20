В Николаевской области ВСУ за ночь сбили 14 беспилотников Shahed-136, четыре дрона ударили в учебное заведение

В результате ударов дронов в Николаеве возникли два пожара Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"Ночью 20 октября российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По два беспилотника уничтожены воинами Военно-морских сил и Национальной гвардии Украины, еще один – Национальной полицией Украины", – говорится в сообщении.

В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о прилетах в областном центре.

По его словам, четыре дрона ударили в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

"Также в результате этого возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы", – написал Сенкевич.

Мэр уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших.

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