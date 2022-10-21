В Мариуполе скоро может не остаться местного населения – Андрющенко

По словам Андрющенко, в городе остается около 130 тыс. мариупольцев с тенденцией к уменьшению. Часть людей уезжает, также многие умирают. При этом на данный момент оккупанты привезли около 14–15 тыс. строителей и с 1 ноября собираются привезти еще 15 тыс.
"То есть к концу года будет 30 тыс. только мужчин. Понимаем, что у каждого мужчины где-то должна быть женщина, семья. По меньшей мере к концу года будет потенциально около 60 тыс. граждан России, которые понемногу разместятся в Мариуполе навсегда. И 130 тыс. коренного населения, которое постоянно уменьшается. Еще полгода такого темпа, и мариупольцев там в принципе не останется, будут только граждане РФ", – сказал он.
Андрющенко рассказал, что привозят в основном россиян из мест, где климат намного более суровый и лето длится всего по две недели, а в остальное время – зима.
"Понятное дело, что климат Мариуполя несравнимо лучше, чем тот, [который в областях РФ] откуда они приезжают. Море к тому же. Поэтому им очень выгодно. Им платят высокие зарплаты за эти строительные работы – даже в два-три раза выше, чем за такие же работы в РФ. Поэтому, конечно же, они уезжают и останутся здесь, когда почувствуют себя в безопасности", – сказал он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.