В Мариуполе скоро может не остаться местного населения – Андрющенко

По словам Андрющенко, в городе остается около 130 тыс. мариупольцев с тенденцией к уменьшению. Часть людей уезжает, также многие умирают. При этом на данный момент оккупанты привезли около 14–15 тыс. строителей и с 1 ноября собираются привезти еще 15 тыс.

"То есть к концу года будет 30 тыс. только мужчин. Понимаем, что у каждого мужчины где-то должна быть женщина, семья. По меньшей мере к концу года будет потенциально около 60 тыс. граждан России, которые понемногу разместятся в Мариуполе навсегда. И 130 тыс. коренного населения, которое постоянно уменьшается. Еще полгода такого темпа, и мариупольцев там в принципе не останется, будут только граждане РФ", – сказал он.

Андрющенко рассказал, что привозят в основном россиян из мест, где климат намного более суровый и лето длится всего по две недели, а в остальное время – зима.

"Понятное дело, что климат Мариуполя несравнимо лучше, чем тот, [который в областях РФ] откуда они приезжают. Море к тому же. Поэтому им очень выгодно. Им платят высокие зарплаты за эти строительные работы – даже в два-три раза выше, чем за такие же работы в РФ. Поэтому, конечно же, они уезжают и останутся здесь, когда почувствуют себя в безопасности", – сказал он.