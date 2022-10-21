В оккупированном Мариуполе участились убийства женщин, они могут быть серийными – Андрющенко

"Криминогенная ситуация в городе вопиющая. Сейчас по этим убийствам мы ожидаем информацию от наших источников, чтобы не запугивать предварительно. Но действительно факты убийств, прежде всего женщин, есть. В последнее время их количество возросло, не можем этого отрицать. По городу ходят слухи, что это даже серийные убийства, потому что схожие признаки", – сказал он.
По словам Андрющенко, это можно объяснить тем, что на сегодняшний день в городе уже находится 15 тыс. гражданских оккупантов.
"Эти всевозможные рабочие из всей России, проживающие здесь, находятся в городе не первый месяц, без женщин. То же самое касается военных, которых было полторы тысячи, а сейчас их количество растет, потому что периодически там ночуют какие-то мобилизованные, те же "чмобики". То есть много мужчин, которым позволено все. Рядом дома женщин. Конечно, это не может не завершиться изнасилованиями, убийствами. И на это никто не может повлиять, никто этим не занимается: еще минус 10 женщин-украинок – ну еще будет минус 10 женщин-украинок", – сказал он.
Андрющенко отметил, что оккупационные "власти" начали поднимать вопрос убийств внутри города только после того, как об этом начали говорить с украинской стороны. Однако дальше дело не пошло, только сняли видео о якобы раскрытии убийства одной женщины, сказал он.
Советник мэра подчеркнул, что для украинцев сейчас Мариуполь является самым опасным городом.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.