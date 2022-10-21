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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе участились убийства женщин, они могут быть серийными – Андрющенко

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В Мариуполе значительно ухудшилась криминогенная ситуация
В Мариуполе значительно ухудшилась криминогенная ситуация
Фото: EPA

В Мариуполе Донецкой области, который сейчас находится под оккупацией, происходит много убийств, особенно женщин. Оккупанты не занимаются этими преступлениями. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью НВ, опубликованном 21 октября.

"Криминогенная ситуация в городе вопиющая. Сейчас по этим убийствам мы ожидаем информацию от наших источников, чтобы не запугивать предварительно. Но действительно факты убийств, прежде всего женщин, есть. В последнее время их количество возросло, не можем этого отрицать. По городу ходят слухи, что это даже серийные убийства, потому что схожие признаки", – сказал он.

По словам Андрющенко, это можно объяснить тем, что на сегодняшний день в городе уже находится 15 тыс. гражданских оккупантов.

"Эти всевозможные рабочие из всей России, проживающие здесь, находятся в городе не первый месяц, без женщин. То же самое касается военных, которых было полторы тысячи, а сейчас их количество растет, потому что периодически там ночуют какие-то мобилизованные, те же "чмобики". То есть много мужчин, которым позволено все. Рядом дома женщин. Конечно, это не может не завершиться изнасилованиями, убийствами. И на это никто не может повлиять, никто этим не занимается: еще минус 10 женщин-украинок – ну еще будет минус 10 женщин-украинок", – сказал он.

Андрющенко отметил, что оккупационные "власти" начали поднимать вопрос убийств внутри города только после того, как об этом начали говорить с украинской стороны. Однако дальше дело не пошло, только сняли видео о якобы раскрытии убийства одной женщины, сказал он.

Советник мэра подчеркнул, что для украинцев сейчас Мариуполь является самым опасным городом.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: убийство, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, криминал, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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