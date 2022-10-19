В Мариуполе оккупанты снесли памятник Жертвам Голодомора

"Россияне продолжают истреблять все, что связано с Украиной, нашей культурой, историей и наследием", – написал он.

Андрющенко опубликовал фото, на котором видно, как монумент убирают краном.

Как сообщает российское агентство "РИА Новости", гранит планируется переработать на стройматериалы. Российские пропагандисты заявили, что убирают "символ дезинформации на государственном уровне".

Памятник Жертвам Голодомора был установлен в центре Мариуполя в 2004 году. На разделенном на две части прямоугольном постаменте из черного и красного гранита изображены перетянутые лентой колосья и спутанные обрезки колючей проволоки.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советника Бойченко Петра Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.

В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.