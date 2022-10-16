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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России пытаются узаконить убийства гражданских лиц на оккупированной территории Украины – Мамедов

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По данным ООН, в Украине в ходе войны погибли тысячи мирных жителей
По данным ООН, в Украине в ходе войны погибли тысячи мирных жителей
Фото: ЕРА

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал 16 октября в Twitter, что Россия использует пропаганду для борьбы с протестами населения на оккупированных украинских территориях.

"Российская пропаганда имеет много измерений. Недавно российская общественная организация опубликовала брошюру под названием "Правила жизни на войне", в которой среди прочего говорится, что локальные протесты на временно оккупированных территориях управляются командными центрами Генштаба ВСУ и СБУ", – написал он.

Бывший замгенпрокурора обратил внимание на главу в этой брошюре с "красноречивым названием": "Если местные жители выходят из-под контроля".

"Сказано, что это повод считать украинских протестующих комбатантами [...]. Такая интерпретация международного гуманитарного права является попыткой узаконить незаконные убийства гражданских лиц и оправдать Россией собственные военные преступления", – считает Мамедов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно данным Офиса генпрокурора, озвученным 14 октября, российские оккупационные войска совершили с 24 февраля в Украине более 40 тыс. военных преступлений и преступлений агрессии.

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения России в Украине на 9 октября подтверждена гибель 6221 мирного жителя, еще 9371 получил ранения. Эти показатели не учитывают всех смертей украинцев, в частности, в Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область), Лисичанске, Попасной и Северодонецке (Луганская область).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СБУ, убийство, протесты, война, Генштаб ВСУ, пропаганда, военные, оккупация, Мариуполь, Северодонецк, российская пропаганда, Лисичанск, Попасная, вторжение, преступление, война России против Украины, Гюндуз Мамедов
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