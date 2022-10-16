В России пытаются узаконить убийства гражданских лиц на оккупированной территории Украины – Мамедов

По данным ООН, в Украине в ходе войны погибли тысячи мирных жителей Фото: ЕРА

"Российская пропаганда имеет много измерений. Недавно российская общественная организация опубликовала брошюру под названием "Правила жизни на войне", в которой среди прочего говорится, что локальные протесты на временно оккупированных территориях управляются командными центрами Генштаба ВСУ и СБУ", – написал он.

Бывший замгенпрокурора обратил внимание на главу в этой брошюре с "красноречивым названием": "Если местные жители выходят из-под контроля".

"Сказано, что это повод считать украинских протестующих комбатантами [...]. Такая интерпретация международного гуманитарного права является попыткой узаконить незаконные убийства гражданских лиц и оправдать Россией собственные военные преступления", – считает Мамедов.

2/2 Eloquently titled chapter “If locals are getting out of hand” says this is a reason to consider * protestors as combatants “under Art.45 of the GC’s AP I.” Such interpretation of IHL is an attempt to legitimize the illegal killings of civilians and justify * own #warcrimes. — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) October 16, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)