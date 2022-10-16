В России пытаются узаконить убийства гражданских лиц на оккупированной территории Украины – Мамедов

"Российская пропаганда имеет много измерений. Недавно российская общественная организация опубликовала брошюру под названием "Правила жизни на войне", в которой среди прочего говорится, что локальные протесты на временно оккупированных территориях управляются командными центрами Генштаба ВСУ и СБУ", – написал он.
Бывший замгенпрокурора обратил внимание на главу в этой брошюре с "красноречивым названием": "Если местные жители выходят из-под контроля".
"Сказано, что это повод считать украинских протестующих комбатантами [...]. Такая интерпретация международного гуманитарного права является попыткой узаконить незаконные убийства гражданских лиц и оправдать Россией собственные военные преступления", – считает Мамедов.
2/2 Eloquently titled chapter “If locals are getting out of hand” says this is a reason to consider * protestors as combatants “under Art.45 of the GC’s AP I.” Such interpretation of IHL is an attempt to legitimize the illegal killings of civilians and justify * own #warcrimes.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) October 16, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно данным Офиса генпрокурора, озвученным 14 октября, российские оккупационные войска совершили с 24 февраля в Украине более 40 тыс. военных преступлений и преступлений агрессии.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения России в Украине на 9 октября подтверждена гибель 6221 мирного жителя, еще 9371 получил ранения. Эти показатели не учитывают всех смертей украинцев, в частности, в Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область), Лисичанске, Попасной и Северодонецке (Луганская область).