Мамедов призвал МИД Украины разработать механизмы защиты крымских татар, которых оккупанты хотят заставить воевать против Украины

"С момента завоевания Крымского ханства в 1783 году Россия притесняла коренное население полуострова: депортации в 1944 году, преследования после аннексии Крыма в 2014-м. Сейчас – принудительная мобилизация украинских граждан, особенно крымских татар, что является военным преступлением", – написал Мамедов.
Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму россияне массово выдают повестки крымским татарам, заставляя их воевать против собственной страны – Украины.
"Срочно нужны механизмы защиты коренных жителей Крыма. МИДу Украины следует задействовать Организацию тюркских государств", – считает юрист.
2/2 Now, draft notices in the occupied #Crimea are massively given to the Crimean Tatars, forcing them to fight against their own country.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) September 24, 2022
Mechanisms for the protection of the Crimea’s indigenous are needed ASAP. Thus @MFA_Ukraine should engage @Turkic_States *
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
24 февраля 2022 года Россия начала открытое полномасштабное вторжение в Украину. Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Повестки начали массово вручать в тот же день, мобилизация проходит в том числе в оккупированном Крыму. По информации правозащитников на 23 сентября, там до 90% повесток получают крымские татары, которые составляют 13–15% населения полуострова. "Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа", – заявили в организации "КрымSOS".