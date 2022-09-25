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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мамедов призвал МИД Украины разработать механизмы защиты крымских татар, которых оккупанты хотят заставить воевать против Украины

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Мамедов подчеркнул, что принудительная мобилизация Россией украинских граждан, в частности, крымских татар военное преступление
Мамедов подчеркнул, что принудительная мобилизация Россией украинских граждан, в частности, крымских татар – военное преступление
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Россия продолжает притеснять крымских татар в аннексированном Крыму, в частности, намерена заставить их воевать против собственной страны. Об этом 24 сентября написал в Twitter бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"С момента завоевания Крымского ханства в 1783 году Россия притесняла коренное население полуострова: депортации в 1944 году, преследования после аннексии Крыма в 2014-м. Сейчас – принудительная мобилизация украинских граждан, особенно крымских татар, что является военным преступлением", – написал Мамедов.

Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму россияне массово выдают повестки крымским татарам, заставляя их воевать против собственной страны – Украины. 

"Срочно нужны механизмы защиты коренных жителей Крыма. МИДу Украины следует задействовать Организацию тюркских государств", – считает юрист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

24 февраля 2022 года Россия начала открытое полномасштабное вторжение в Украину. Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 

Повестки начали массово вручать в тот же день, мобилизация проходит в том числе в оккупированном Крыму. По информации правозащитников на 23 сентября, там до 90% повесток получают крымские татары, которые составляют 13–15% населения полуострова. "Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа", – заявили в организации "КрымSOS". 

Теги: Крым, МИД Украины, крымские татары, мобилизация, война России против Украины, Гюндуз Мамедов, военное преступление
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