Мамедов призвал МИД Украины разработать механизмы защиты крымских татар, которых оккупанты хотят заставить воевать против Украины

"С момента завоевания Крымского ханства в 1783 году Россия притесняла коренное население полуострова: депортации в 1944 году, преследования после аннексии Крыма в 2014-м. Сейчас – принудительная мобилизация украинских граждан, особенно крымских татар, что является военным преступлением", – написал Мамедов.

Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму россияне массово выдают повестки крымским татарам, заставляя их воевать против собственной страны – Украины.

"Срочно нужны механизмы защиты коренных жителей Крыма. МИДу Украины следует задействовать Организацию тюркских государств", – считает юрист.

2/2 Now, draft notices in the occupied #Crimea are massively given to the Crimean Tatars, forcing them to fight against their own country.

Mechanisms for the protection of the Crimea’s indigenous are needed ASAP. Thus @MFA_Ukraine should engage @Turkic_States * — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) September 24, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)