Пропагандист Соловьев заявил, что советские лагеря были лучше нацистских. Мамедов прокомментировал

Мамедов: Нацистским лагерям давалась не только моральная, но и правовая оценка Фото: gp.gov.ua

Соловьев считает, что узники советских лагерей были индивидуальны, так как они назывались "кто ты и какая у тебя статья" и их в этих концлагерях якобы пытались перевоспитать, тогда как в немецких – "уничтожить сначала тебя как личность, а потом разобрать на составляющие".

Сравнение российским пропагандистом, какие концлагеря "лучше" или "хуже", Мамедов назвал "за гранью добра и зла".

"Нацистским лагерям давалась не только моральная, но и правовая оценка. В отличие от советских лагерей. Теперь мы видим последствия. Пример извлеченных и невыученных уроков", – твитнул экс-замгенпрокурора Украины.

To compare which concentration camps were “better” or “worse” is beyond good and evil.Nazi camps were given not only moral but also a legal assessment.Unlike the Soviet camps. Now we are seeing the consequences. An example of lessons learned and unlearned.pic.twitter.com/peeJmisAuH — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) September 4, 2022