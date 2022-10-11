ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сергей Лойко выпустил фильм о семье, которая пережила российскую бомбардировку Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Восьмилетний автор "Мариупольского дневника" (на фото слева) три месяца был в оккупации
Восьмилетний автор "Мариупольского дневника" (на фото слева) три месяца был в оккупации
Фото: Evgeny Sosnovsky / Facebook

Украинский журналист Сергей Лойко снял фильм "Мариупольский дневник" о мальчике, который вел дневник в городе во время бомбардировок, и его семье. Он опубликован на YouTube-канале "Утро февраля" 11 октября.

Фотограф Евгений Сосновский сделал снимок с Егором Кравцовым и его семьей. Художница из Калифорнии Женя Гершман, узнав об этой истории, нарисовала картину с фотографии. Теперь продает ее на аукционе, а все вырученные деньги пойдут в Украину. 

Восьмилетний Егор прожил в оккупированном Мариуполе три месяца. В первые дни войны мальчик, его мама, сестра и двоюродный дедушка (фотограф Евгений Сосновский) попали под обстрел и получили ранения. Выбраться из города не удалось, и пересиживать бомбежки им пришлось в соседском подвале. Тогда Егор начал вести дневник. В нем он рассказывал, как проходят его будни, писал о смертях и ранениях родственников, а также рисовал танки и российских солдат, которые стреляют в мирных людей.

2 июня Сосновский сообщил, что семья Егора сумела эвакуироваться.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советника Бойченко Петра Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.

В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Теги: оккупация, Мариуполь, фильм, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Лойко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнтштейном. Ему грозит 140 лет заключения
В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнтштейном. Ему грозит 140 лет заключения
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео
"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой
"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой
"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев
"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез
  Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез
Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы
Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (73656)
2
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (69809)
3
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (41234)
4
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (33157)
5
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" (29840)
6
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (27547)
7
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (24594)
8
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (24212)
 
 
 
 