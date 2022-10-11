Сергей Лойко выпустил фильм о семье, которая пережила российскую бомбардировку Мариуполя

Восьмилетний автор "Мариупольского дневника" (на фото слева) три месяца был в оккупации Фото: Evgeny Sosnovsky / Facebook

Фотограф Евгений Сосновский сделал снимок с Егором Кравцовым и его семьей. Художница из Калифорнии Женя Гершман, узнав об этой истории, нарисовала картину с фотографии. Теперь продает ее на аукционе, а все вырученные деньги пойдут в Украину.

Восьмилетний Егор прожил в оккупированном Мариуполе три месяца. В первые дни войны мальчик, его мама, сестра и двоюродный дедушка (фотограф Евгений Сосновский) попали под обстрел и получили ранения. Выбраться из города не удалось, и пересиживать бомбежки им пришлось в соседском подвале. Тогда Егор начал вести дневник. В нем он рассказывал, как проходят его будни, писал о смертях и ранениях родственников, а также рисовал танки и российских солдат, которые стреляют в мирных людей.

2 июня Сосновский сообщил, что семья Егора сумела эвакуироваться.