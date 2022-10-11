Сергей Лойко выпустил фильм о семье, которая пережила российскую бомбардировку Мариуполя

Фотограф Евгений Сосновский сделал снимок с Егором Кравцовым и его семьей. Художница из Калифорнии Женя Гершман, узнав об этой истории, нарисовала картину с фотографии. Теперь продает ее на аукционе, а все вырученные деньги пойдут в Украину.
Восьмилетний Егор прожил в оккупированном Мариуполе три месяца. В первые дни войны мальчик, его мама, сестра и двоюродный дедушка (фотограф Евгений Сосновский) попали под обстрел и получили ранения. Выбраться из города не удалось, и пересиживать бомбежки им пришлось в соседском подвале. Тогда Егор начал вести дневник. В нем он рассказывал, как проходят его будни, писал о смертях и ранениях родственников, а также рисовал танки и российских солдат, которые стреляют в мирных людей.
2 июня Сосновский сообщил, что семья Егора сумела эвакуироваться.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным советника Бойченко Петра Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.
В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.