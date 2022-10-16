Литовского режиссера Кведаравичюса убили, когда он пытался вывезти из Мариуполя мирных жителей – расследование

Ангелина Сосновская, одна из женщин, которым помогал Кведаравичюс, рассказала журналистам, что микроавтобус, на котором они собирались выехать из Мариуполя, находился в соседнем районе города. Добраться туда нужно было пешком, пройдя около трех километров. Из-за обстрелов режиссеру с женщинами пришлось добираться до машины целые сутки короткими перебежками.

Когда они проходили через двор дома на бульваре Хмельницкого, Кведаравичюса и сопровождавшего его водителя задержали. Впоследствии оказалось, что в этом доме находился опорный штаб российских военных и боевиков террористической организации "ДНР".

После задержания женщины спрятались в квартире одного из жильцов дома и несколько раз ходили к российским оккупантам с просьбой отпустить их спутников. В итоге они отпустили только водителя.

По его словам, российские военные заставляли их с Кведаравичюсом раздеваться и искали у них татуировки, следы от оружия и бронежилета. У режиссера она увидели синяк на спине. Сосновская предполагает, что его могла оставить сумка, которую нес режиссер.

Женщины сами пошли к машине и встретили там жену режиссера Анну Белоброву. Узнав о произошедшем, она отправилась искать супруга и через шесть дней нашла его тело на куче мусора недалеко от того места, где его последний раз видели живым.

Поговорить с журналистами также согласились жители домов на бульваре Хмельницкого. Они подтвердили, что в конце марта их район контролировали оккупанты. Один из боевиков "ДНР" пользовался позывным Паштет. Расследователи нашли в соцсетях двух оккупантов с такими позывными. В мужчине по имени Павел Мусиенко женщины, которым пытался помочь Кведаравичюс, "неуверенно опознали" того, кто был при задержании режиссера.

Журналисты написали ему сообщение в соцсети "Одноклассники", но он ответил, что в боях в Мариуполе не принимал участия. В то же время представители следственных органов Литвы, которые занимаются расследованием убийства Кведаравичюса, рассказали, что Мусиенко "входит в поле зрения следствия, его причастность к задержанию Кведаравичюса устанавливается".