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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литовского режиссера Кведаравичюса убили, когда он пытался вывезти из Мариуполя мирных жителей – расследование

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О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля
О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля
Фото: lrt.lt

Литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса убили, когда он пытался вывезти из Мариуполя Донецкой области трех женщин, у одной из которых был месячный ребенок. Об этом говорится в совместном расследовании "Проекта" и латвийского издания "Спектр".

Ангелина Сосновская, одна из женщин, которым помогал Кведаравичюс, рассказала журналистам, что микроавтобус, на котором они собирались выехать из Мариуполя, находился в соседнем районе города. Добраться туда нужно было пешком, пройдя около трех километров. Из-за обстрелов режиссеру с женщинами пришлось добираться до машины целые сутки короткими перебежками.

Когда они проходили через двор дома на бульваре Хмельницкого, Кведаравичюса и сопровождавшего его водителя задержали. Впоследствии оказалось, что в этом доме находился опорный штаб российских военных и боевиков террористической организации "ДНР".

После задержания женщины спрятались в квартире одного из жильцов дома и несколько раз ходили к российским оккупантам с просьбой отпустить их спутников. В итоге они отпустили только водителя.

По его словам, российские военные заставляли их с Кведаравичюсом раздеваться и искали у них татуировки, следы от оружия и бронежилета. У режиссера она увидели синяк на спине. Сосновская предполагает, что его могла оставить сумка, которую нес режиссер.

Женщины сами пошли к машине и встретили там жену режиссера Анну Белоброву. Узнав о произошедшем, она отправилась искать супруга и через шесть дней нашла его тело на куче мусора недалеко от того места, где его последний раз видели живым.

Поговорить с журналистами также согласились жители домов на бульваре Хмельницкого. Они подтвердили, что в конце марта их район контролировали оккупанты. Один из боевиков "ДНР" пользовался позывным Паштет. Расследователи нашли в соцсетях двух оккупантов с такими позывными. В мужчине по имени Павел Мусиенко женщины, которым пытался помочь Кведаравичюс, "неуверенно опознали" того, кто был при задержании режиссера.

Журналисты написали ему сообщение в соцсети "Одноклассники", но он ответил, что в боях в Мариуполе не принимал участия. В то же время представители следственных органов Литвы, которые занимаются расследованием убийства Кведаравичюса, рассказали, что Мусиенко "входит в поле зрения следствия, его причастность к задержанию Кведаравичюса устанавливается".

Контекст:

О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля. 5 апреля подруга режиссера, журналистка Альбина Львутина сообщила, что он был расстрелян российскими оккупантами, которые взяли его в плен.

Кведаравичюсу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, она получила специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года.

Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, террористы, боевики, режиссер, ДНР, расследование, война России против Украины, российские военные, Мантас Кведаравичюс
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