Азовец Википедия: В Мариуполе каждый третий прилетевший боеприпас не разрывался. И когда он взорвется, неизвестно

Жайворонок: Если бы у меня спросили, как восстанавливать Мариуполь… Да никак, не восстанавливать – закрыть эту территорию забором и построить рядом новый город Фото: ЕРА

"Со временем такое ощущение, что они начали выстреливать вообще самое старое, что у них только есть. Приблизительно каждый третий прилетевший боеприпас не разрывался. То есть прилетает снаряд, который может завалить пролет дома. Пробивает этот дом, остается где-то в подвале зарытым в землю – ведь он так и не взорвался. И он лежит под домом. Почему он не взорвался, неизвестно. Когда он взорвется, неизвестно. Если люди до сих пор подрываются на боеприпасах Второй мировой, то представьте, сколько лет еще будут лежать эти плохо собранные боеприпасы времен холодной войны. СССР пек эти снаряды, как пирожки. Они были низкого качества, низкой точности, но их было очень много. И сейчас они засыпали ими Мариуполь", – подчеркнул боец "Азова".

По его мнению, чтобы разминировать хотя бы один район Мариуполя, могут понадобиться десятки лет.

"Все эти снаряды еще могут сдетонировать. И я думаю, будет еще много трупов при попытках оживить этот город. Если бы у меня спросили, как восстанавливать Мариуполь… Да никак, не восстанавливать – закрыть эту территорию забором и построить рядом новый город. Я просто не понимаю, зачем поступать иначе, ведь Мариуполь разрушен полностью. Я даже не представляю, чтобы там можно было хотя бы какой-то район нормально восстановить. Даже если россияне восстановят какой-то квартал или фасад какой-то школы, они же не скажут, что дети из этой школы уже не могут поехать с правого берега на левый, как раньше, к друзьям или шаурму на площади поесть – они не могут отойти даже на два квартала, чтобы не подорваться. Поэтому пока в Мариуполе не останется 0% невзорванных боеприпасов – нечего туда и лезть. Восстановление города будет не скоро и не быстро", – резюмировал Жайворонок.

Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами. Читайте полную версию интервью

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Видео: Олександр Присяжний / YouTube

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