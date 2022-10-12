ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Азовец Википедия: В Мариуполе каждый третий прилетевший боеприпас не разрывался. И когда он взорвется, неизвестно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жайворонок: Если бы у меня спросили, как восстанавливать Мариуполь&hellip; Да никак, не восстанавливать закрыть эту территорию забором и построить рядом новый город
Жайворонок: Если бы у меня спросили, как восстанавливать Мариуполь… Да никак, не восстанавливать – закрыть эту территорию забором и построить рядом новый город
Фото: ЕРА

Обстреливая Мариуполь Донецкой области, российские оккупанты использовали старые советские боеприпасы, многие из которых не разорвались. Об этом в интервью YouTube-проекту "Фронт Присяжного" рассказал боец полка "Азов" Владислав Жайворонок (позывной Википедия).

"Со временем такое ощущение, что они начали выстреливать вообще самое старое, что у них только есть. Приблизительно каждый третий прилетевший боеприпас не разрывался. То есть прилетает снаряд, который может завалить пролет дома. Пробивает этот дом, остается где-то в подвале зарытым в землю – ведь он так и не взорвался. И он лежит под домом. Почему он не взорвался, неизвестно. Когда он взорвется, неизвестно. Если люди до сих пор подрываются на боеприпасах Второй мировой, то представьте, сколько лет еще будут лежать эти плохо собранные боеприпасы времен холодной войны. СССР пек эти снаряды, как пирожки. Они были низкого качества, низкой точности, но их было очень много. И сейчас они засыпали ими Мариуполь", – подчеркнул боец "Азова".

По его мнению, чтобы разминировать хотя бы один район Мариуполя, могут понадобиться десятки лет.

"Все эти снаряды еще могут сдетонировать. И я думаю, будет еще много трупов при попытках оживить этот город. Если бы у меня спросили, как восстанавливать Мариуполь… Да никак, не восстанавливать – закрыть эту территорию забором и построить рядом новый город. Я просто не понимаю, зачем поступать иначе, ведь Мариуполь разрушен полностью. Я даже не представляю, чтобы там можно было хотя бы какой-то район нормально восстановить. Даже если россияне восстановят какой-то квартал или фасад какой-то школы, они же не скажут, что дети из этой школы уже не могут поехать с правого берега на левый, как раньше, к друзьям или шаурму на площади поесть – они не могут отойти даже на два квартала, чтобы не подорваться. Поэтому пока в Мариуполе не останется 0% невзорванных боеприпасов – нечего туда и лезть. Восстановление города будет не скоро и не быстро", – резюмировал Жайворонок.

Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Олександр Присяжний / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советника Бойченко Петра Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.

В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, СССР, оккупация, Мариуполь, боеприпасы, Оборона Мариуполя, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Владислав Жайворонок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины
"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека
Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека
"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым
"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым
Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало
Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео
"Еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й". Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались ракетным ударам по Украине
"Еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й". Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались ракетным ударам по Украине
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской
Звезда сериала "Теория большого взрыва" объявила о своей беременности
Звезда сериала "Теория большого взрыва" объявила о своей беременности
Евангелиста показала 16-летнего сына от мужа Хайек
Евангелиста показала 16-летнего сына от мужа Хайек
"Ничего это уже не изменит". Осадчая прокомментировала заявление Земфиры, которая осудила нападение РФ на Украину
"Ничего это уже не изменит". Осадчая прокомментировала заявление Земфиры, которая осудила нападение РФ на Украину
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал звездой американских "Танцев со звездами"
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал звездой американских "Танцев со звездами"
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (124236)
2
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (116958)
3
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (111358)
4
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (44482)
5
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон (43771)
6
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (42152)
7
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину (35391)
8
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (33731)
 
 
 
 