ГРУ пыталось вербовать защитников Мариуполя на выходе с "Азовстали" – начальник штаба "Азова"

"Когда мы вышли из плена, они хотели завербовать "Азов" как подразделение тем, что "ребята, вы хорошо воюете, давайте вместе уничтожать Запад и США". У азовцев единодушно было одно мнение: они – наши враги, мы – украинские военные. Украина – наша Родина. На этом эта история и закончилась", – сказал он.

На брифинге также отметили, что командирский состав полка первые четыре дня был в Оленовке на территории оккупированной Украины. На пятый день офицеров, не позволив забрать вещи, перевезли на территорию РФ – предположительно, в Москву. Там они находились до возвращения из плена.

Также Кротевич рассказал, что, несмотря на гарантии Красного Креста, сепаратисты забрали нескольких вышедших с "Азовстали" гражданских людей.

"Когда начались переговоры с ГРУ, на "Азовстали" до последнего дня оставались гражданские. Были договоренности с Красным Крестом, что все гражданские попадут на территорию Украины. К сожалению, этого не случилось, несколько человек забрали в "ДНР", – сообщил он.