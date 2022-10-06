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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГРУ пыталось вербовать защитников Мариуполя на выходе с "Азовстали" – начальник штаба "Азова"

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Азовцев пыталась вербовать российская разведка
Азовцев пыталась вербовать российская разведка
Фото: EPA

Представители российского Главного разведывательного управления пытались вербовать выходивших с завода "Азовсталь" в Мариуполе военных. Об этом рассказал 5 октября начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (Тавр) на брифинге командиров полка, который транслировал YouTube-канал "НВ".

"Когда мы вышли из плена, они хотели завербовать "Азов" как подразделение тем, что "ребята, вы хорошо воюете, давайте вместе уничтожать Запад и США". У азовцев единодушно было одно мнение: они – наши враги, мы – украинские военные. Украина – наша Родина. На этом эта история и закончилась", – сказал он.

На брифинге также отметили, что командирский состав полка первые четыре дня был в Оленовке на территории оккупированной Украины. На пятый день офицеров, не позволив забрать вещи, перевезли на территорию РФ – предположительно, в Москву. Там они находились до возвращения из плена.

Также Кротевич рассказал, что, несмотря на гарантии Красного Креста, сепаратисты забрали нескольких вышедших с "Азовстали" гражданских людей.

"Когда начались переговоры с ГРУ, на "Азовстали" до последнего дня оставались гражданские. Были договоренности с Красным Крестом, что все гражданские попадут на территорию Украины. К сожалению, этого не случилось, несколько человек забрали в "ДНР", – сообщил он.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменяны в Анкаре.

На данный момент в плену остается более двух тысяч защитников Мариуполя.

Теги: агрессия, ГРУ, полк Азов, плен, Азовсталь, пленные, война России против Украины, обмен пленными
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