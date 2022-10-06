ГРУ пыталось вербовать защитников Мариуполя на выходе с "Азовстали" – начальник штаба "Азова"

"Когда мы вышли из плена, они хотели завербовать "Азов" как подразделение тем, что "ребята, вы хорошо воюете, давайте вместе уничтожать Запад и США". У азовцев единодушно было одно мнение: они – наши враги, мы – украинские военные. Украина – наша Родина. На этом эта история и закончилась", – сказал он.
На брифинге также отметили, что командирский состав полка первые четыре дня был в Оленовке на территории оккупированной Украины. На пятый день офицеров, не позволив забрать вещи, перевезли на территорию РФ – предположительно, в Москву. Там они находились до возвращения из плена.
Также Кротевич рассказал, что, несмотря на гарантии Красного Креста, сепаратисты забрали нескольких вышедших с "Азовстали" гражданских людей.
"Когда начались переговоры с ГРУ, на "Азовстали" до последнего дня оставались гражданские. Были договоренности с Красным Крестом, что все гражданские попадут на территорию Украины. К сожалению, этого не случилось, несколько человек забрали в "ДНР", – сообщил он.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменяны в Анкаре.
На данный момент в плену остается более двух тысяч защитников Мариуполя.