С освобожденными из плена украинскими военными тесно работают силовые ведомства – командование "Азова"

"С нами работают Генеральная прокуратура, представители миссии ООН, Службы безопасности, Главного управления разведки. Они все собирают свидетельства. Все записывают и передают в руководящие органы разных стран, ООН, Европарламент, США и так далее. Это не освещается для того, чтобы не пострадали те, кто остается в плену. А они могут пострадать", – сказал он.

Кротевич призвал журналистов воздержаться от вопросов об обстоятельствах плена. По его словам, разглашение информации относительно российского плена может навредить тем, кто до сих пор там находится.

Он отметил, что Россия – это не страна, которой важен общественный резонанс. Поэтому огласка может иметь обратный эффект для украинских военнопленных и ухудшить их условия пребывания или навредить переговорному процессу по освобождению.