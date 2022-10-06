ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С освобожденными из плена украинскими военными тесно работают силовые ведомства – командование "Азова"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Богдан Кротевич призвал не расспрашивать освобожденных военных о плене
Богдан Кротевич призвал не расспрашивать освобожденных военных о плене
Скриншот: НВ / YouTube

Украинские военные, которых в конце сентября освободили из вражеского плена, работают в координации с силовыми ведомствами. Об этом рассказал 5 октября начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (Тавр) на брифинге командиров полка, который транслировал YouTube-канал НВ.

"С нами работают Генеральная прокуратура, представители миссии ООН, Службы безопасности, Главного управления разведки. Они все собирают свидетельства. Все записывают и передают в руководящие органы разных стран, ООН, Европарламент, США и так далее. Это не освещается для того, чтобы не пострадали те, кто остается в плену. А они могут пострадать", – сказал он.

Кротевич призвал журналистов воздержаться от вопросов об обстоятельствах плена. По его словам, разглашение информации относительно российского плена может навредить тем, кто до сих пор там находится.

Он отметил, что Россия – это не страна, которой важен общественный резонанс. Поэтому огласка может иметь обратный эффект для украинских военнопленных и ухудшить их условия пребывания или навредить переговорному процессу по освобождению.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.

На данный момент в плену остается более двух тысяч защитников Мариуполя.

Теги: полк Азов, пленные, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян: "Вы фактически похитили мою дочь"
Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян: "Вы фактически похитили мою дочь"
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант
"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым
"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели
"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели
"Описывала сцены в деталях". 55-летняя Памела Андерсон показала обложку автобиографической книги
"Описывала сцены в деталях". 55-летняя Памела Андерсон показала обложку автобиографической книги
Брэд Питт ответил на обвинения Джоли
Брэд Питт ответил на обвинения Джоли
"Просто вау-пара". Экс-супруг Ани Лорак перед камерой обнял за талию свою новую девушку. Фото
"Просто вау-пара". Экс-супруг Ани Лорак перед камерой обнял за талию свою новую девушку. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (416808)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (249842)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (201068)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (138913)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (111954)
6
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (67511)
7
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы (50513)
8
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (46640)
 
 
 
 