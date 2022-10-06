С освобожденными из плена украинскими военными тесно работают силовые ведомства – командование "Азова"

"С нами работают Генеральная прокуратура, представители миссии ООН, Службы безопасности, Главного управления разведки. Они все собирают свидетельства. Все записывают и передают в руководящие органы разных стран, ООН, Европарламент, США и так далее. Это не освещается для того, чтобы не пострадали те, кто остается в плену. А они могут пострадать", – сказал он.
Кротевич призвал журналистов воздержаться от вопросов об обстоятельствах плена. По его словам, разглашение информации относительно российского плена может навредить тем, кто до сих пор там находится.
Он отметил, что Россия – это не страна, которой важен общественный резонанс. Поэтому огласка может иметь обратный эффект для украинских военнопленных и ухудшить их условия пребывания или навредить переговорному процессу по освобождению.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.
На данный момент в плену остается более двух тысяч защитников Мариуполя.