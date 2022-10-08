"Какой прекрасный день". Советник мэра Мариуполя сообщил о взрывах на станции Карань в 50 км от города. Видео

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Станция Карань. Донецкая область. Хлопок! 50 км от Мариуполя. Какой прекрасный день! Мариуполь ближе и ближе!" – написал он.
Андрющенко опубликовал в Telegram видео, на котором виден черный дым и слышны взрывы на станции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Его оборона продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.