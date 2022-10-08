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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Какой прекрасный день". Советник мэра Мариуполя сообщил о взрывах на станции Карань в 50 км от города. Видео

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Мариуполь "ближе и ближе", отметил Андрющенко
Мариуполь "ближе и ближе", отметил Андрющенко
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

В 50 км от временно оккупированного Мариуполя Донецкой области на железнодорожной станции Карань 8 октября произошли взрывы.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Станция Карань. Донецкая область. Хлопок! 50 км от Мариуполя. Какой прекрасный день! Мариуполь ближе и ближе!" – написал он.

Андрющенко опубликовал в Telegram видео, на котором виден черный дым и слышны взрывы на станции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Его оборона продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, захват, оккупация, Мариуполь, советник, война России против Украины, взрывы, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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