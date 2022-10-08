"Какой прекрасный день". Советник мэра Мариуполя сообщил о взрывах на станции Карань в 50 км от города. Видео

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Станция Карань. Донецкая область. Хлопок! 50 км от Мариуполя. Какой прекрасный день! Мариуполь ближе и ближе!" – написал он.

Андрющенко опубликовал в Telegram видео, на котором виден черный дым и слышны взрывы на станции.

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