"Сплошные руины". Мариупольский горсовет показал, как выглядит исторический центр города, видео которого не публикуют оккупанты

Видео из разрушенного города 4 октября опубликовал в Telegram Мариупольский горсовет.

"Дома по улице Торговой превратились в сплошные руины. Оккупанты показывают "картинки" с восстановлением жизни в нескольких районах, но скрывают, как выглядит большая часть города. Горы мусора, разрушенные ими же здания. Никакой жизни и развития. Полное пренебрежение к мариупольцам, – говорится в сообщении. – Однако уже скоро Мариуполь будет освобожден и начнем новый этап возрождения нашего родного города под сине-желтым флагом. Сделаем его современным и удобным для жизни. Каким он и был до вторжения оккупантов".

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Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Его оборона продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советника Бойченко Петра Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.

19 сентября Андрющенко сообщал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.