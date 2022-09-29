В Мариуполе минимум 62 тыс. людей останутся без отопления зимой – Андрющенко

"План "обогрева" Мариуполя от оккупантов понемногу окончательно вырисовывается. Обещают 100 мобильных котельных на… дизеле. Не обращая внимания на то, что сейчас в городе до сих пор проблемы с обычным топливом, и даже допустив, что их будет действительно 100, тепло получат максимум 100–200 домов – по оптимистичному сценарию. Без школ, садиков и администраций (что будет обогреваться). Значит, не более 150 домов будут с условным теплом", – написал он.
Адрющенко подсчитал, сколько жителей Мариуполя будут зимовать без отопления, если останутся в городе.
"Максимально загруженная девятиэтажка на четыре подъезда = 144 квартиры. 144 квартиры – это в среднем 432 человека. 432 человека на 150 домов = 64,8 тысячи человек. На сегодняшний день в городе в среднем 130 тыс. мариупольцев, плюс 15 тыс. гражданских оккупантов, плюс 1500 военных оккупантов. Всего = 146,5 тыс. человек и изуверов. Понятно, что своих оккупантов россияне точно будут обогревать. Значит, из 64,5 тыс. мариупольцев останутся 48 тыс. человек или 36,6% населения. Даже если еще 20 тыс. проживает в частных домах (на самом деле, меньше), то минимум 62 тыс. человек будет без отопления зимой", – заявил советник мэра.
По словам Андрющенко, именно из-за показательности цифр оккупационные власти никогда не оперируют статистикой.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
19 сентября Андрющенко сообщал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.