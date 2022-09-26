"Вечер перестает быть томным". Советник мэра сообщил о взрывах и стрельбе в оккупированном Мариуполе

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. 14.35, Левобережный район, бульвар Морской. Звуки взрывов и стрелкового оружия, – написал он. – 16.15, Приморский район. Звуки автоматных очередей и одиночные выстрелы из стрелкового оружия на территории Мариупольского порта. Жители Песчанки (район возле порта) сообщают, что стрельба от кадыровцев. Подробности – со временем. Но вечер перестает быть томным".

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Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

19 сентября Андрющенко сообщал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.