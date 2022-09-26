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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты сносят дома мирных жителей и выгоняют их на улицу – Андрющенко

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Во оккупированном Мариуполе россияне выгоняют людей на улицу, а дома сносят
Во оккупированном Мариуполе россияне выгоняют людей на улицу, а дома сносят
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) оккупанты продолжают снос домов и выгоняют людей на улицы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 26 сентября в Telegram.

"Оккупанты продолжат разрушение жизни мариупольцев. Начат снос домов по улице Богдана Хмельницкого от дома номер 18. Без предупреждения. В домах жили люди. Вместе с военными людей просто выгнали на улицу и начали снос. Вот она, Россия. Даже во время спектакля "референдум" не стесняются продолжать разрушение и увеличивать горе многострадальных мариупольцев", – отметил Андрющенко.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

19 сентября Андрющенко сообщал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, Петр Андрющенко
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