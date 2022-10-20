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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты планируют мобилизовать до 10 тысяч человек

Россияне планируют "мобилизацию" и изъятие имущества под предлогом "военного положения"
Россияне планируют "мобилизацию" и изъятие имущества под предлогом "военного положения"
Фото: EPA

Российские оккупанты планируют под предлогом "военного положения" мобилизовать до 10 тысяч жителей Мариуполя. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Мариупольский городской совет в Telegram 20 октября.

Также коллаборационные власти теперь могут "законно" отбирать имущество и автомобили мариупольцев и привлекать жителей к любым работам без выплаты заработной платы. Жители оккупированных городов по этой причине начали массово уезжать, говорится в сообщении.

"Оккупанты закрыли выезд в сторону Запорожья. Поэтому, к сожалению, у мариупольцев есть только одна возможность уехать – через территорию России. Дальше через европейские страны можно вернуться в Украину. Здесь их ждет поддержка от сети центров "ЯМариуполь". Мы готовы им оказать всестороннюю помощь", – сказал Бойченко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.

Теги: Мариуполь, мобилизация, война России против Украины, Вадим Бойченко, российские оккупанты
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