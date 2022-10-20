В Мариуполе оккупанты планируют мобилизовать до 10 тысяч человек

Также коллаборационные власти теперь могут "законно" отбирать имущество и автомобили мариупольцев и привлекать жителей к любым работам без выплаты заработной платы. Жители оккупированных городов по этой причине начали массово уезжать, говорится в сообщении.
"Оккупанты закрыли выезд в сторону Запорожья. Поэтому, к сожалению, у мариупольцев есть только одна возможность уехать – через территорию России. Дальше через европейские страны можно вернуться в Украину. Здесь их ждет поддержка от сети центров "ЯМариуполь". Мы готовы им оказать всестороннюю помощь", – сказал Бойченко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.