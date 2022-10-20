В Мариуполе оккупанты планируют мобилизовать до 10 тысяч человек

Также коллаборационные власти теперь могут "законно" отбирать имущество и автомобили мариупольцев и привлекать жителей к любым работам без выплаты заработной платы. Жители оккупированных городов по этой причине начали массово уезжать, говорится в сообщении.

"Оккупанты закрыли выезд в сторону Запорожья. Поэтому, к сожалению, у мариупольцев есть только одна возможность уехать – через территорию России. Дальше через европейские страны можно вернуться в Украину. Здесь их ждет поддержка от сети центров "ЯМариуполь". Мы готовы им оказать всестороннюю помощь", – сказал Бойченко.