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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На горячую линию проекта "Хочу жить" обратились уже более 3 тыс. россиян, желающих сдаться в плен

Россияне сдаются в плен, обращаясь на горячую линию проекта "Хочу жить"
Россияне сдаются в плен, обращаясь на горячую линию проекта "Хочу жить"
Фото: ЕРА (иллюстративное)

За время работы государственного проекта "Хочу жить" – единого центра для обращений российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен – поступило более 3 тыс. обращений от россиян.

Об этом спикер проекта Виталий Матвиенко сообщил 20 октября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины

По словам Матвиенко, алгоритм сдачи в плен состоит из нескольких этапов. Россияне делают предварительный звонок на телефон горячей линии "Хочу жить", заявляя что не хотят воевать, или оставляют обращение и свои данные в чат-боте проекта в Telegram. Потом сотрудники проекта передают эту информацию украинским спецслужбам и те обеспечивают вывод сдавшихся в плен на безопасную территорию, пояснил он.

Проект работает с 18 сентября, рассказал он. 

"Что касается количества обращений, то с момента старта проекта у нас уже более 3 тыс. обращений. Относительно количества тех, кто уже сдался в плен добровольно – в целях безопасности мы не можем называть эту цифру. Как только будет возможность, мы обязательно озвучим количество сдавшихся в плен. Результат есть. На данный момент проект полностью себя оправдал. Проект работает, российские военнослужащие сдаются", – подчеркнул Матвиенко. 

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить" . Горячая линия проекта работает круглосуточно, звонки россиян с вопросами о сдаче в плен принимают по номерам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей. 

20 октября в Telegram-канале проекта обнародовали комментарий российского военнослужащего, который рассказал, как сдался в плен по этой программе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 20 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, более 66,6 тыс. человек личного состава. Потери стали причиной объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мобилизация, горячая линия, плен, пленные, война России против Украины, чат-бот
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