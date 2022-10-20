На горячую линию проекта "Хочу жить" обратились уже более 3 тыс. россиян, желающих сдаться в плен

Об этом спикер проекта Виталий Матвиенко сообщил 20 октября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

По словам Матвиенко, алгоритм сдачи в плен состоит из нескольких этапов. Россияне делают предварительный звонок на телефон горячей линии "Хочу жить", заявляя что не хотят воевать, или оставляют обращение и свои данные в чат-боте проекта в Telegram. Потом сотрудники проекта передают эту информацию украинским спецслужбам и те обеспечивают вывод сдавшихся в плен на безопасную территорию, пояснил он.

Проект работает с 18 сентября, рассказал он.

"Что касается количества обращений, то с момента старта проекта у нас уже более 3 тыс. обращений. Относительно количества тех, кто уже сдался в плен добровольно – в целях безопасности мы не можем называть эту цифру. Как только будет возможность, мы обязательно озвучим количество сдавшихся в плен. Результат есть. На данный момент проект полностью себя оправдал. Проект работает, российские военнослужащие сдаются", – подчеркнул Матвиенко.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить" . Горячая линия проекта работает круглосуточно, звонки россиян с вопросами о сдаче в плен принимают по номерам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей.

20 октября в Telegram-канале проекта обнародовали комментарий российского военнослужащего, который рассказал, как сдался в плен по этой программе.

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