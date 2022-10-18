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Золкин: Украинским бойцам будет вознаграждение: $300 за российского военного, $400 за младший офицерский состав, $500 за старший офицерский состав, кадыровцев и летчиков

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По словам Золкина, Украине нужно наполнять обменный фонд, чтобы иметь возможность освободить из российского плена своих граждан
По словам Золкина, Украине нужно наполнять обменный фонд, чтобы иметь возможность освободить из российского плена своих граждан
Фото: ЕРА

Украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о системе вознаграждений украинским бойцам за взятых в плен россиян.

"После того, как было опубликовано видео, где российский палач, урод – я не знаю – маньяк – как его еще назвать? Я слов не подберу таких цензурных – кастрирует нашего военного... После того как было опубликовано это видео, по моей информации, получилась такая история, что просто перестали наши брать их в плен. Стали кончать на месте – и все. Я-то за их жизнь не забочусь. Понимаете? Мне это абсолютно безразлично, но я понимаю, что нужно наполнять обменный фонд. Чтобы наших людей-то все-таки назад забрать. Ну и поэтому мы с Дмитрием, моим коллегой, вышли и записали короткий ролик и в текстовом варианте также написали о том, что нашим бойцам мы готовы предоставлять вознаграждение в качестве $200 за ЛНРовца или ДНРовца, $300 за обычного российского военного, $400 за младший офицерский состав, $500 за старший офицерский состав и всяких, там, кадыровцев, летчиков и тому подобное", – сказал Золкин.

Он отметил, что "цены" на оккупантов диктует рынок.

"Если россияне не хотят забирать ДНРовцев, если они у нас в лагере уже жрут украинскую еду семь месяцев как бы и их никто забирать не хочет, то какой нам смысл вообще за них хоть что-нибудь, по большому счету, платить? Нам-то ведь должно быть вообще безразлично, возьмут их в плен или прикончат прямо на месте. Потому что россияне их все равно не забирают. Простых солдат российских – да. Поэтому мы за них готовы выплатить чуть большее вознаграждение. Ну и конечно, самая большая цифра – это всякие кадыровцы, полковники, летчики", – подчеркнул Золкин.

Он также добавил, что сумма вознаграждения за взятого в плен российского генерала будет договорная.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией состоялось 24 обмена пленными. Домой вернулось 808 человек. После этого сообщалось о проведении еще двух обменов (11-го и 13 октября), в ходе которых освободили 52 военнослужащих. 

17 октября прошел первый обмен пленными, среди которых были лишь женщины: 108 украинок, в том числе 37 эвакуированных с "Азовстали".  

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, плен, пленные, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, Владимир Золкин, россияне
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