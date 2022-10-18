Золкин: Украинским бойцам будет вознаграждение: $300 за российского военного, $400 за младший офицерский состав, $500 за старший офицерский состав, кадыровцев и летчиков

"После того, как было опубликовано видео, где российский палач, урод – я не знаю – маньяк – как его еще назвать? Я слов не подберу таких цензурных – кастрирует нашего военного... После того как было опубликовано это видео, по моей информации, получилась такая история, что просто перестали наши брать их в плен. Стали кончать на месте – и все. Я-то за их жизнь не забочусь. Понимаете? Мне это абсолютно безразлично, но я понимаю, что нужно наполнять обменный фонд. Чтобы наших людей-то все-таки назад забрать. Ну и поэтому мы с Дмитрием, моим коллегой, вышли и записали короткий ролик и в текстовом варианте также написали о том, что нашим бойцам мы готовы предоставлять вознаграждение в качестве $200 за ЛНРовца или ДНРовца, $300 за обычного российского военного, $400 за младший офицерский состав, $500 за старший офицерский состав и всяких, там, кадыровцев, летчиков и тому подобное", – сказал Золкин.

Он отметил, что "цены" на оккупантов диктует рынок.

"Если россияне не хотят забирать ДНРовцев, если они у нас в лагере уже жрут украинскую еду семь месяцев как бы и их никто забирать не хочет, то какой нам смысл вообще за них хоть что-нибудь, по большому счету, платить? Нам-то ведь должно быть вообще безразлично, возьмут их в плен или прикончат прямо на месте. Потому что россияне их все равно не забирают. Простых солдат российских – да. Поэтому мы за них готовы выплатить чуть большее вознаграждение. Ну и конечно, самая большая цифра – это всякие кадыровцы, полковники, летчики", – подчеркнул Золкин.

Он также добавил, что сумма вознаграждения за взятого в плен российского генерала будет договорная.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

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