Украина и Россия провели еще один обмен пленными. Домой возвращаются 108 украинок

"Очередной масштабный обмен пленниками удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный – мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные", – написал он.
По словам Ермака, среди освобожденных украинок 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов.
Речь о 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 32 – военнослужащих Военно-морских сил ВСУ, 12 – военнослужащих территориальной обороны, восемь представительниц Нацгвардии, включая двух из полка "Азов", пять сотрудниц Госспецтрансслужбы, четыре служащих Госпогранслужбы и 12 гражданских.
"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", – рассказал Ермак. – Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход".
По его словам, все освобожденные из плена украинки пройдут медосмотр и реабилитацию.
По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией проведено 24 обмена пленными. Домой вернулись 808 человек. После этого сообщалось о проведении еще двух обменов (11-го и 13 октября), в ходе которых освободили 52 военнослужащих.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.