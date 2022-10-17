Украина и Россия провели еще один обмен пленными. Домой возвращаются 108 украинок

Среди освобожденных из плена есть женщины, которых оккупанты удерживали с 2019 года Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Очередной масштабный обмен пленниками удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный – мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные", – написал он.

По словам Ермака, среди освобожденных украинок 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов.

Речь о 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 32 – военнослужащих Военно-морских сил ВСУ, 12 – военнослужащих территориальной обороны, восемь представительниц Нацгвардии, включая двух из полка "Азов", пять сотрудниц Госспецтрансслужбы, четыре служащих Госпогранслужбы и 12 гражданских.

"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", – рассказал Ермак. – Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход".

По его словам, все освобожденные из плена украинки пройдут медосмотр и реабилитацию.