В Мариуполе начался "отопительный сезон", но люди вынуждены запасаться дровами

Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин подписал приказ о начале отопительного сезона. Сегодня второй день, когда люди должны получать тепло. Но мариупольцы начинают замерзать в домах с разбитыми окнами и поврежденными крышами, говорится в сообщении. Около 90% домов города были повреждены россиянами, поэтому дать отопление на весь город невозможно.
"А вот о так называемых "модульных котельных", которые под вспышками камер демонстрировали коллаборанты, теперь тоже молчат. Люди запасаются дровами, потому что другого для себя выхода не видят", – говорится в сообщении.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.