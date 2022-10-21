В Мариуполе начался "отопительный сезон", но люди вынуждены запасаться дровами

Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин подписал приказ о начале отопительного сезона. Сегодня второй день, когда люди должны получать тепло. Но мариупольцы начинают замерзать в домах с разбитыми окнами и поврежденными крышами, говорится в сообщении. Около 90% домов города были повреждены россиянами, поэтому дать отопление на весь город невозможно.

"А вот о так называемых "модульных котельных", которые под вспышками камер демонстрировали коллаборанты, теперь тоже молчат. Люди запасаются дровами, потому что другого для себя выхода не видят", – говорится в сообщении.