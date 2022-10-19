В Мариуполе с площади Свободы пропали российские флаги – советник мэра

"На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки из флагштока. Или, не вдруг. Удивительным образом россияне не заметили такую досаду… А если бы смотрели вверх – была бы другая история, пожалуй", – написал он.

По словам Андрющенко, сопротивление Мариуполя "передало привет" оккупантам.

В июне Андрющенко рассказывал, что захватчики переименовали эту площадь в "площадь Ленина" и установили там российские триколоры.

До начала полномасштабного вторжения площадь Свободы, как сообщает сайт города, была любимым местом отдыха горожан и одной из достопримечательностей Мариуполя. Это самая большая площадь города.

"Когда-то площадь носила имя Ленина, в самом центре был большой памятник коммунистического лидера. Площадь была капитально отреставрирована в 2020 году и сейчас по периметру ее расположено 25 голубей – это всемирный символ мира, добра, свободы и единения. На крыльях птиц запечатлен орнамент каждого региона нашей страны. Каждая фигура имеет специальное оборудование, через которое на площадь проектируется лазерное шоу", – говорится в описании площади, опубликованном 7 февраля.