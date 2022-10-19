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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе с площади Свободы пропали российские флаги – советник мэра

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Так площадь выглядела до начала вторжения РФ
Так площадь выглядела до начала вторжения РФ
Фото: mistomariupol.com.ua

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области с флагштоков на площади Свободы сняли российские флаги. Об этом 19 октября в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки из флагштока. Или, не вдруг. Удивительным образом россияне не заметили такую досаду… А если бы смотрели вверх – была бы другая история, пожалуй", – написал он. 

По словам Андрющенко, сопротивление Мариуполя "передало привет" оккупантам. 

В июне Андрющенко рассказывал, что захватчики переименовали эту площадь в "площадь Ленина" и установили там российские триколоры. 

До начала полномасштабного вторжения площадь Свободы, как сообщает сайт города, была  любимым местом отдыха горожан и одной из достопримечательностей Мариуполя. Это самая большая площадь города. 

"Когда-то площадь носила имя Ленина, в самом центре был большой памятник коммунистического лидера. Площадь была капитально отреставрирована в 2020 году и сейчас по периметру ее расположено 25 голубей – это всемирный символ мира, добра, свободы и единения. На крыльях птиц запечатлен орнамент каждого региона нашей страны. Каждая фигура имеет специальное оборудование, через которое на площадь проектируется лазерное шоу", – говорится в описании площади, опубликованном 7 февраля. 

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, оккупация, Мариуполь, флаг, советник, Петр Андрющенко
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