Андрющенко напомнил жителям Ейска о бомбежках Мариуполя: Расплата как она есть, никакого сожаления – над этими домами каждый день пролетают самолеты, которые убивают украинцев

Минобороны РФ утверждает, что российский Су-34 упал в Ейске во время учебно-тренировочного полета Скриншот: Невзоров / Telegram

Андрющенко отметил, что аэропорт, с которого взлетел разбившийся в Ейске самолет, используется российским оккупантами для бомбардировок Донецкой и Запорожской областей Украины.

"Расплата как она есть", – констатировал он.

Советник мэра Мариуполя добавил, что считает жителей Ейска соучастниками военных преступлений, которые творит Россия в Украине, и призвал их не удивляться, что комментарии украинцев в соцсетях по поводу падения самолета на город будут "не очень печальными".

"Именно над этими домами ежедневно пролетают убивающие украинцев самолеты. Все ейские паблики и социальные сети забиты видео, где жители Ейска провожают те самолеты, восклицая [что-то] вроде "давай мочи хохлов". Все эти жители Ейска – прямые соучастники военных преступлений своей страны. Поэтому да. Никакого сожаления", – написал Андрющенко.

Тем, кто хочет возразить ему о сострадании, советник мэра Мариуполя напомнил о надписи "Дети" перед разрушенным российскими бомбежками драмтеатре Мариуполя, где погибли сотни людей.

"Те самолеты тоже либо взлетали, либо возвращались над Ейском. Просто так выглядит настоящее возмездие. Судьба неотвратима", – резюмировал он.