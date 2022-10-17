Андрющенко напомнил жителям Ейска о бомбежках Мариуполя: Расплата как она есть, никакого сожаления – над этими домами каждый день пролетают самолеты, которые убивают украинцев

Андрющенко отметил, что аэропорт, с которого взлетел разбившийся в Ейске самолет, используется российским оккупантами для бомбардировок Донецкой и Запорожской областей Украины.
"Расплата как она есть", – констатировал он.
Советник мэра Мариуполя добавил, что считает жителей Ейска соучастниками военных преступлений, которые творит Россия в Украине, и призвал их не удивляться, что комментарии украинцев в соцсетях по поводу падения самолета на город будут "не очень печальными".
"Именно над этими домами ежедневно пролетают убивающие украинцев самолеты. Все ейские паблики и социальные сети забиты видео, где жители Ейска провожают те самолеты, восклицая [что-то] вроде "давай мочи хохлов". Все эти жители Ейска – прямые соучастники военных преступлений своей страны. Поэтому да. Никакого сожаления", – написал Андрющенко.
Тем, кто хочет возразить ему о сострадании, советник мэра Мариуполя напомнил о надписи "Дети" перед разрушенным российскими бомбежками драмтеатре Мариуполя, где погибли сотни людей.
"Те самолеты тоже либо взлетали, либо возвращались над Ейском. Просто так выглядит настоящее возмездие. Судьба неотвратима", – резюмировал он.
Су-34 – российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Такой самолет упал в Ейске 17 октября.
Российское министерство обороны утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". Военный аэродром Южного военного округа РФ находится недалеко от Ейска. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.
На месте падения Су-34 во дворе девятиэтажного дома возник сильный пожар. "Радио Свобода" подчеркивает, что речь именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отмечает СМИ.
На 20.48 17 октября было достоверно известно о трех погибших, написала в Telegram вице-губернатор Краснодарского края (РФ) Анна Минькова. 10 человек пострадали, в том числе трое детей.