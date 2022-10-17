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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Андрющенко напомнил жителям Ейска о бомбежках Мариуполя: Расплата как она есть, никакого сожаления – над этими домами каждый день пролетают самолеты, которые убивают украинцев

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Минобороны РФ утверждает, что российский Су-34 упал в Ейске во время учебно-тренировочного полета
Минобороны РФ утверждает, что российский Су-34 упал в Ейске во время учебно-тренировочного полета
Скриншот: Невзоров / Telegram

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко 17 октября в Telegram написал о том, что падение российского военного самолета в Ейске (РФ) на жилой дом – расплата за военные преступления и россиянам не стоит ждать сострадания в соцсетях.

Андрющенко отметил, что аэропорт, с которого взлетел разбившийся в Ейске самолет, используется российским оккупантами для бомбардировок Донецкой и Запорожской областей Украины.

"Расплата как она есть", – констатировал он.

Советник мэра Мариуполя добавил, что считает жителей Ейска соучастниками военных преступлений, которые творит Россия в Украине, и призвал их не удивляться, что комментарии украинцев в соцсетях по поводу падения самолета на город будут "не очень печальными".

"Именно над этими домами ежедневно пролетают убивающие украинцев самолеты. Все ейские паблики и социальные сети забиты видео, где жители Ейска провожают те самолеты, восклицая [что-то] вроде "давай мочи хохлов". Все эти жители Ейска – прямые соучастники военных преступлений своей страны. Поэтому да. Никакого сожаления", – написал Андрющенко.

Тем, кто хочет возразить ему о сострадании, советник мэра Мариуполя напомнил о надписи "Дети" перед разрушенным российскими бомбежками драмтеатре Мариуполя, где погибли сотни людей.

"Те самолеты тоже либо взлетали, либо возвращались над Ейском. Просто так выглядит настоящее возмездие. Судьба неотвратима", – резюмировал он.

Контекст:

Су-34 – российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Такой самолет упал в Ейске 17 октября.

Российское министерство обороны утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". Военный аэродром Южного военного округа РФ находится недалеко от Ейска. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте падения Су-34 во дворе девятиэтажного дома возник сильный пожар. "Радио Свобода" подчеркивает, что речь именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отмечает СМИ. 

На 20.48 17 октября было достоверно известно о трех погибших, написала в Telegram вице-губернатор Краснодарского края (РФ) Анна Минькова. 10 человек пострадали, в том числе трое детей.

Теги: Россия, Украина, пожар, самолет, авиакатастрофа, Мариуполь, аэродром, крушение, Краснодар, армия РФ, Краснодарский край, самолеты, российская агрессия, война России против Украины, Су-34, погибшие, Петр Андрющенко, военное преступление, летчик
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