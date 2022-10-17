В РФ на многоэтажку упал бомбардировщик. Видео

Очевидцы рассказали Baza, что самолет был военным. На видео, которое обнародовало СМИ, слышны взрывы. Издание предполагает, что это взрывается боекомплект.

Также Baza опубликовала фото, на котором виден парашютист, – вероятно, пилот катапультировался.

"Интерфаксу" сообщили в единой диспетчерской службе Ейска, что на жилой дом упал Су-34 – сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик.

Речь идет о девятиэтажном доме, добавили собеседники ТАСС. О жертвах и пострадавших не сообщается, но источники российского агентства говорят, что "скорые" и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе".