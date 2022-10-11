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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ростовской области упал российский военный самолет – второй за сутки. Пилот погиб – росСМИ

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Российский Су-25 разбился в Ростовской области по неизвестной причине
Российский Су-25 разбился в Ростовской области по неизвестной причине
Фото: mil.ru

В Ростовской области (РФ) днем 9 августа разбился российский штурмовик Су-25, летевший на боевое задание. О его падении стало известно только 10 октября, сообщают местное издание 161.ru и Telegram-канал Astra.

По информации российских СМИ, Су-25 вылетел с аэродрома военной части 75391 ВС РФ на боевой вылет. По словам источника издания 161.ru в силовых структурах РФ, самолет упал 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе.

Сообщается, что в результате крушения российского реактивного штурмовика пилот погиб. Из-за несработавшей системы катапультирования он не смог покинуть самолет.

О еще одном крушении 9 октября, в результате которого российский самолет Су-24 разбился недалеко от хутора Сибирьки в Ростовской области, писал Telegram-канал Baza. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Сообщается, что экипаж успел катапультироваться. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и выполнял учебно-тренировочный полет.

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 октября, оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли 267 самолетов и 235 вертолетов. Днем 10 октября в Херсонской области ВСУ "приземлили" еще один Су-25 оккупантов. За прошлые сутки (9 августа) также был сбит российский Су-25.

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