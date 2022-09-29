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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили два российских Су-25 – командование Воздушных сил

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Российские самолеты сбили в Николаевской области
Российские самолеты сбили в Николаевской области
Фото: EPA

Украинские военные 29 сентября сбили два российских самолета Су-25. Об этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в Facebook.

29 сентября, около 17.00, в Баштанском районе Николаевской области воинами зенитной ракетной одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25", – говорится в сообщении.

В командовании напомнили, что за вчерашние сутки, кроме уничтоженных четырех ракет Х-59, были ликвидированы три беспилотника "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 сентября, составили около 58 580 военных2325 танков, 262 самолета, 224 вертолета, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, Су-25, самолеты, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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