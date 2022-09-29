ВСУ сбили два российских Су-25 – командование Воздушных сил

29 сентября, около 17.00, в Баштанском районе Николаевской области воинами зенитной ракетной одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25", – говорится в сообщении.

В командовании напомнили, что за вчерашние сутки, кроме уничтоженных четырех ракет Х-59, были ликвидированы три беспилотника "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)