ВСУ сбили два российских Су-25 – командование Воздушных сил

29 сентября, около 17.00, в Баштанском районе Николаевской области воинами зенитной ракетной одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25", – говорится в сообщении.
В командовании напомнили, что за вчерашние сутки, кроме уничтоженных четырех ракет Х-59, были ликвидированы три беспилотника "Орлан-10".
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Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 сентября, составили около 58 580 военных, 2325 танков, 262 самолета, 224 вертолета, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".