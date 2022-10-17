Минобороны РФ озвучило официальную причину крушения Су-34 в Ейске. Опубликовано видео его падения

В результате падения самолета загорелся один из подъездов девятиэтажного жилого дома Скриншот: Baza / Telegram

Об этом говорится в заявлении, которое цитирует "Интерфакс".

Российское оборонное ведомство утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". Речь о бомбардировщике, взлетевшем с военного аэродрома Южного военного округа.

"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", – утверждается в сообщении.

"Радио Свобода" подчеркивает, что речь именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отмечает СМИ.

Mash опубликовал видео камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент крушения.

Telegram-канал "112" обнародовал видео инцидента, снятое с другого ракурса.

"Интерфакс", ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу, пишет, что огонь полностью охватил один из подъездов девятиэтажки. Не менее 17 квартир повреждены, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. О жертвах он не сообщил. По данным Telegram-канала "112", есть как минимум один погибший и семеро пострадавших.