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Минобороны РФ озвучило официальную причину крушения Су-34 в Ейске. Опубликовано видео его падения

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В результате падения самолета загорелся один из подъездов девятиэтажного жилого дома
В результате падения самолета загорелся один из подъездов девятиэтажного жилого дома
Скриншот: Baza / Telegram

Министерство обороны России признало падение боевого самолета в Ейске (Краснодарский край, город находится напротив разбомбленного РФ украинского Мариуполя), но заявило, что Су-34 упал "во дворе".

Об этом говорится в заявлении, которое цитирует "Интерфакс"

Российское оборонное ведомство утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". Речь о бомбардировщике, взлетевшем с военного аэродрома Южного военного округа. 

"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", – утверждается в сообщении. 

"Радио Свобода" подчеркивает, что речь именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отмечает СМИ. 

Mash опубликовал видео камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент крушения. 

Telegram-канал "112" обнародовал видео инцидента, снятое с другого ракурса. 

"Интерфакс", ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу, пишет, что огонь полностью охватил один из подъездов девятиэтажки. Не менее 17 квартир повреждены, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. О жертвах он не сообщил. По данным Telegram-канала "112", есть как минимум один погибший и семеро пострадавших. 

Контекст:

Су-34 – сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Самолет упал в Ейске 17 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, самолет, министерство обороны РФ, крушение, Краснодарский край, минобороны РФ, губернатор, пострадавшие, камеры наблюдения, бомбардировщики
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