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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе обмена пленными освободили военного медика – маму девочки Алисы с "Азовстали" – "Укринформ"

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Четырехлетняя Алиса не видела маму с весны
Четырехлетняя Алиса не видела маму с весны
Скриншот: ГОРДОН / Telegram

Среди украинок, освобожденных из российского плена 17 октября, оказалась Виктория Обидина – военный медик, которую оккупанты разлучили с дочерью во время выхода с "Азовстали" в мае.

Об этом сообщает, ссылаясь на своего корреспондента с места события, "Укринформ"

Дочь Обидиной Алиса стала героиней видео, снятого в одном из бункеров "Азовстали", – в апреле ролик с четырехлетней на тот момент девочкой широко разошелся в СМИ. 

С первых дней осады города Алиса пребывала в укрытии, где располагался импровизированный госпиталь и где ее мама оказывала помощь раненым военным. В Instagram-аккаунте женщины есть фото с дочерью, сделанное в Мариуполе до начала вторжения РФ. 

8 мая Алиса вместе с мамой попала в группу гражданских, которых эвакуировали с "Азовстали" при содействии ООН. Однако во время эвакуации семью разлучили – маму девочки оставили в фильтрационном лагере на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". Девочку вывезли на подконтрольную Украине территорию, украинские власти нашли родственников Алисы. По информации NEWSru.co.il, ее передали бабушке, которая находится в Польше. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией состоялось 24 обмена пленными. Домой вернулось 808 человек. После этого сообщалось о проведении еще двух обменов (11-го и 13 октября), в ходе которых освободили 52 военнослужащих. 

17 октября прошел первый обмен пленными, среди которых были лишь женщины: 108 украинок, среди которых 37 эвакуированных с "Азовстали".  

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины, обмен пленными, женщины, девочка
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