В ходе обмена пленными освободили военного медика – маму девочки Алисы с "Азовстали" – "Укринформ"

Об этом сообщает, ссылаясь на своего корреспондента с места события, "Укринформ".

Дочь Обидиной Алиса стала героиней видео, снятого в одном из бункеров "Азовстали", – в апреле ролик с четырехлетней на тот момент девочкой широко разошелся в СМИ.

С первых дней осады города Алиса пребывала в укрытии, где располагался импровизированный госпиталь и где ее мама оказывала помощь раненым военным. В Instagram-аккаунте женщины есть фото с дочерью, сделанное в Мариуполе до начала вторжения РФ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Виктория Обидина/ фетр (@vikysya181294)

8 мая Алиса вместе с мамой попала в группу гражданских, которых эвакуировали с "Азовстали" при содействии ООН. Однако во время эвакуации семью разлучили – маму девочки оставили в фильтрационном лагере на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". Девочку вывезли на подконтрольную Украине территорию, украинские власти нашли родственников Алисы. По информации NEWSru.co.il, ее передали бабушке, которая находится в Польше.

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