"Этот луч надежды до сих пор светит и греет тех, кто ждет своих из плена". Азовец Орест рассказал, как сделал знаменитое фото с "Азовстали"

Козацкий поделился, что увидел луч света с легендарного фото при переходе из одного бункера в другой.

"Я вообще не представлял, что эта фотография может вызвать такой резонанс, потому что для меня она была очень символичная, я ее берег до последнего дня. Этот луч надежды до сих пор светит и до сих пор, я надеюсь, греет жен, родителей, семей, который ждут своих из плена", – говорит он.

Фото: kztsky / Instagram

Военный вспоминает, что первый кадр знаменитого луча он сделал на телефон и уже на следующий день пошел на то место с камерой.

"У меня часто бывает, что я фотографирую сам себя, а штативом использую какие-то кирпичи, палки, на что-то такое опираю. Потому что штатив уже был потерян на тот момент, поэтому я чем-то подпер фотоаппарат, поставил на таймер, побежал и сделал кадр. И уже впоследствии эта фотография стала столь символической", – поделился Казацкий.

О том, что за его снимки он был награжден международными премиями, военный узнал только после освобождения из плена и не мог в это поверить.

"Для меня это была просто работа, обычная красивая фотография", – говорит Орест.