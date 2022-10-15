"Этот луч надежды до сих пор светит и греет тех, кто ждет своих из плена". Азовец Орест рассказал, как сделал знаменитое фото с "Азовстали"

Козацкий поделился, что увидел луч света с легендарного фото при переходе из одного бункера в другой.
"Я вообще не представлял, что эта фотография может вызвать такой резонанс, потому что для меня она была очень символичная, я ее берег до последнего дня. Этот луч надежды до сих пор светит и до сих пор, я надеюсь, греет жен, родителей, семей, который ждут своих из плена", – говорит он.
Военный вспоминает, что первый кадр знаменитого луча он сделал на телефон и уже на следующий день пошел на то место с камерой.
"У меня часто бывает, что я фотографирую сам себя, а штативом использую какие-то кирпичи, палки, на что-то такое опираю. Потому что штатив уже был потерян на тот момент, поэтому я чем-то подпер фотоаппарат, поставил на таймер, побежал и сделал кадр. И уже впоследствии эта фотография стала столь символической", – поделился Казацкий.
О том, что за его снимки он был награжден международными премиями, военный узнал только после освобождения из плена и не мог в это поверить.
"Для меня это была просто работа, обычная красивая фотография", – говорит Орест.
Козацкий стал известен благодаря своей серии снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе, он автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали". В мае Козацкий опубликовал пост в Twitter с альбомом фотографий и призвал читателей отправлять их на всевозможные фотоконкурсы, отметив: "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно".
Его работы победили во французском фотоконкурсе The Prix de la Photographie. Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").
О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил учебу в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Козацкий.