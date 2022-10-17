Bayraktar для Украины, деньги на который собрали в Польше, получил имя в честь Мариуполя

Сераковский отметил, что в Польше было предложение провести конкурс или дать право донору придумать имя для беспилотника. Однако позже он обратился к украинским беженцам из Мариуполя, которые и предложили свой вариант.
"Наш Bayraktar имеет название "Марик"! Потому что именно так говорят жители Мариуполя, куда намерены вернуться после того, как поправятся. Такое название уже написано на польском с одной стороны дрона, а с другой – на украинском. Дизайнеры Baykar создали логотипы", – написал журналист.
По словам Сераковского, Bayraktar упакован и готов к отправке в Украину. Сейчас Министерство обороны Украины и Baykar изучают документы, а позже в Польше организуют транспорт, чтобы доставить беспилотник в Украину.
Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
Сбор средств на Bayraktar в Польше стартовал в конце июня. 24 июля Сераковский сообщил, что в Польше собрали 22,5 млн злотых ($4,7 млн) на беспилотник Bayraktar для Украины.
28 июля стало известно о том, что производитель Bayraktar бесплатно передаст Украине беспилотник, деньги на который собрали в Польше. По словам Сераковского, по договоренности с украинской и турецкой сторонами собранные на беспилотник средства направят на гуманитарную помощь для украинского народа.
Польша стала второй страной, которая собирала деньги на беспилотник для Украины. Первой была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. 8 июля беспилотник доставили в Украину.