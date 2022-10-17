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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Bayraktar для Украины, деньги на который собрали в Польше, получил имя в честь Мариуполя

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По словам Сераковского, беспилотник упакован и готов к отправке в Украину
По словам Сераковского, беспилотник упакован и готов к отправке в Украину
Фото: Sławomir Sierakowski / Facebook ·

Беспилотник Bayraktar, деньги на который собрали в Польше, уже имеет имя и готов к отправке в Украину. Об этом 17 октября сообщил в Facebook инициатор сбора средств на Bayraktar, польский журналист Славомир Сераковский.

Сераковский отметил, что в Польше было предложение провести конкурс или дать право донору придумать имя для беспилотника. Однако позже он обратился к украинским беженцам из Мариуполя, которые и предложили свой вариант.

"Наш Bayraktar имеет название "Марик"! Потому что именно так говорят жители Мариуполя, куда намерены вернуться после того, как поправятся. Такое название уже написано на польском с одной стороны дрона, а с другой – на украинском. Дизайнеры Baykar создали логотипы", – написал журналист.

По словам Сераковского, Bayraktar упакован и готов к отправке в Украину. Сейчас Министерство обороны Украины и Baykar изучают документы, а позже в Польше организуют транспорт, чтобы доставить беспилотник в Украину.

https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid0ZfwMfZ2wxWj1nWAQtj13paKLj4wJF9szp3jPpgwGaUmht7g4gWN4YpC9J7GXSXfNl

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг. 

Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники

Сбор средств на Bayraktar в Польше стартовал в конце июня. 24 июля Сераковский сообщил, что в Польше собрали 22,5 млн злотых ($4,7 млн) на беспилотник Bayraktar для Украины.

28 июля стало известно о том, что производитель Bayraktar бесплатно передаст Украине беспилотник, деньги на который собрали в Польше. По словам Сераковского, по договоренности с украинской и турецкой сторонами собранные на беспилотник средства направят на гуманитарную помощь для украинского народа.

Польша стала второй страной, которая собирала деньги на беспилотник для Украины. Первой была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. 8 июля беспилотник доставили в Украину.

Теги: транспорт, Украина, Польша, война, Мариуполь, Министерство обороны Украины, беспилотники, война России против Украины, документы, Bayraktar
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