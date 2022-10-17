Bayraktar для Украины, деньги на который собрали в Польше, получил имя в честь Мариуполя

По словам Сераковского, беспилотник упакован и готов к отправке в Украину Фото: Sławomir Sierakowski / Facebook ·

Сераковский отметил, что в Польше было предложение провести конкурс или дать право донору придумать имя для беспилотника. Однако позже он обратился к украинским беженцам из Мариуполя, которые и предложили свой вариант.

"Наш Bayraktar имеет название "Марик"! Потому что именно так говорят жители Мариуполя, куда намерены вернуться после того, как поправятся. Такое название уже написано на польском с одной стороны дрона, а с другой – на украинском. Дизайнеры Baykar создали логотипы", – написал журналист.

По словам Сераковского, Bayraktar упакован и готов к отправке в Украину. Сейчас Министерство обороны Украины и Baykar изучают документы, а позже в Польше организуют транспорт, чтобы доставить беспилотник в Украину.