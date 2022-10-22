РФ обстреляла Бахмут кассетными снарядами из "Градов" – Нацгвардия

Пострадавшим от обстрела гражданам оказали первую помощь бригады быстрого реагирования НГУ. После этого раненых эвакуировали в медицинское учреждение.
Обстановка в городе критическая из-за постоянных обстрелов врага, отметили в Нацгвардии.
"Обстрелы кассетными боеприпасами городов, где проживает местное население, является военным преступлением и российские войска и наемники, которые занимают позиции на этом направлении, понесут за это наказание", – подчеркнули нацгвардейцы.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает использование кассетных боеприпасов. Россия, как и США и Китай, не является участником договора.
Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.
С начала вторжения зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В мае СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который подтвердил использование в Украине фосфорных и кассетных средств поражения.
Использование Россией кассетных бомб в Украине подтверждали международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.
10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.
На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский.
В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои.