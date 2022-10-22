РФ обстреляла Бахмут кассетными снарядами из "Градов" – Нацгвардия

В результате обстрела были ранены мирные жители Скриншот: Національна гвардія України / Facebook

Пострадавшим от обстрела гражданам оказали первую помощь бригады быстрого реагирования НГУ. После этого раненых эвакуировали в медицинское учреждение.

Обстановка в городе критическая из-за постоянных обстрелов врага, отметили в Нацгвардии.

"Обстрелы кассетными боеприпасами городов, где проживает местное население, является военным преступлением и российские войска и наемники, которые занимают позиции на этом направлении, понесут за это наказание", – подчеркнули нацгвардейцы.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает использование кассетных боеприпасов. Россия, как и США и Китай, не является участником договора.

Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.

С начала вторжения зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В мае СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который подтвердил использование в Украине фосфорных и кассетных средств поражения.

Использование Россией кассетных бомб в Украине подтверждали международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.