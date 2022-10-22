ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ обстреляла Бахмут кассетными снарядами из "Градов" – Нацгвардия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате обстрела были ранены мирные жители
В результате обстрела были ранены мирные жители
Скриншот: Національна гвардія України / Facebook

Российские оккупанты 21 октября в очередной раз обстреляли гражданское население Бахмута Донецкой области кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщила Национальная гвардия Украины в Facebook.

Пострадавшим от обстрела гражданам оказали первую помощь бригады быстрого реагирования НГУ. После этого раненых эвакуировали в медицинское учреждение.

Обстановка в городе критическая из-за постоянных обстрелов врага, отметили в Нацгвардии.

"Обстрелы кассетными боеприпасами городов, где проживает местное население, является военным преступлением и российские войска и наемники, которые занимают позиции на этом направлении, понесут за это наказание", – подчеркнули нацгвардейцы. 

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/5872402306137066/

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает использование кассетных боеприпасов. Россия, как и США и Китай, не является участником договора.

Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.

С начала вторжения зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

В мае СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который подтвердил использование в Украине фосфорных и кассетных средств поражения.

Использование Россией кассетных бомб в Украине подтверждали международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

Контекст:

10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.

На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский. 

В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои. 

Теги: Донецкая область, Национальная гвардия, раненые, Град, обстрелы, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
"Ким не меняется значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Ким не меняется – значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
Джеджула официально развелся с женой
Джеджула официально развелся с женой
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (332328)
2
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (280290)
3
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (117582)
4
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (94014)
5
Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади (71813)
6
40-летняя Мейхер в откровенном декольте позировала с поднятой ногой (47196)
7
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода (41358)
8
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей" (40877)
 
 
 
 