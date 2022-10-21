Зеленский: Ситуация на передовой остается тяжелой

"Ситуация на передовой остается тяжелой. Особенно на Донбассе – то же бахмутское направление – и на некоторых направлениях на юге. Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно двигаемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу", – сказал глава государства.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас боевые действия продолжаются на юге и востоке Украины. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.