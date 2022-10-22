ВСУ ночью сбили 11 российских дронов над Николаевской и Кировоградской областями – ОК "Юг"

"Враг продолжает терроризировать регионы Украины атаками дронов-камикадзе‼️ Ночью во время массированного удара по южным регионам силами противовоздушной обороны уничтожены 10 ударных беспилотников над Николаевщиной и еще один -– над Кировоградщиной", – говорится в сообщении.

Также, по данным ОК "Юг" оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черкасской области, продолжается тушение пожара.

В командовании Воздушных сил Украины уточнили, что над Николаевской областью были сбиты дроны-камикадзе Shahed-136, которые РФ использует в войне против Украины.