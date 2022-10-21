Геращенко: Нужно в ответ наносить удары по инфраструктуре РФ, чтобы было больно и они визжали от страха и ужаса

"Что касается дронов, то они не переломят ситуацию в этой войне. Нам нужно делать больше своих дронов и точно так же наносить удары по объектам инфраструктуры Российской Федерации. Делать так, чтобы им было больно и они визжали от страха и ужаса", – сказал Геращенко.
По его словам, Украине "просто нужно больше оружия".
"Мы знаем, что россиян можно и нужно бить", – заявил советник главы МВД Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136, сообщил 19 октября президент Украины Владимир Зеленский.
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.
Иран отрицает поставки дронов российской армии и требует "документальных подтверждений" их применения в Украине.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.