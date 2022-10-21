Геращенко: Нужно в ответ наносить удары по инфраструктуре РФ, чтобы было больно и они визжали от страха и ужаса

По словам Геращенко, Украине "просто нужно больше оружия" Фото: mvs.gov.ua

"Что касается дронов, то они не переломят ситуацию в этой войне. Нам нужно делать больше своих дронов и точно так же наносить удары по объектам инфраструктуры Российской Федерации. Делать так, чтобы им было больно и они визжали от страха и ужаса", – сказал Геращенко.

По его словам, Украине "просто нужно больше оружия".

"Мы знаем, что россиян можно и нужно бить", – заявил советник главы МВД Украины.

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