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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Геращенко: Нужно в ответ наносить удары по инфраструктуре РФ, чтобы было больно и они визжали от страха и ужаса

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По словам Геращенко, Украине "просто нужно больше оружия"
По словам Геращенко, Украине "просто нужно больше оружия"
Фото: mvs.gov.ua

На удары России по украинским объектам дронами нужно отвечать такими же ударами по объектам в России. Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил УНИАН в интервью, которое было опубликовано 19 октября.

"Что касается дронов, то они не переломят ситуацию в этой войне. Нам нужно делать больше своих дронов и точно так же наносить удары по объектам инфраструктуры Российской Федерации. Делать так, чтобы им было больно и они визжали от страха и ужаса", – сказал Геращенко.

По его словам, Украине "просто нужно больше оружия".

"Мы знаем, что россиян можно и нужно бить", – заявил советник главы МВД Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136, сообщил 19 октября президент Украины Владимир Зеленский. 

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.

Иран отрицает поставки дронов российской армии и требует "документальных подтверждений" их применения в Украине. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие"Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Антон Геращенко, беспилотники, советник, война России против Украины, инфраструктура
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