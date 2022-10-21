Фейгин об атаках РФ на Украину с помощью иранских дронов: Украине должны быть переданы такие же дроны, но лучшего качества. "Раз у вас летают – значит, наш до Москвы долетит"

"Очень важно, чтобы Украине были переданы такие же дроны, но лучшего качества. Потому что "раз у вас летают – значит, и у нас тысячу километров до Москвы долетит". Ну вот тогда давайте так. Значит, тогда мы тоже должны получить такие же дроны. Ну это логично. Это же и средство сдерживания. Или вы, или мы. Или и вы, и мы", – сказал он.
По словам блогера, можно будет "тоже запустить тысячу дронов – и они полетят и будут забамбливать [РФ] от границы [от Белгорода] до Москвы".
"То есть тысячу раз подумают [прежде чем использовать дроны против Украины]", – отметил Фейгин.
Он считает, что Западу, который не дает Украине оружие для целей в России, – "чтобы обеспечить защиту территорий Украины, придется давать не только средства защиты, но и средства нападения для ударов".
"В противном случае получается ерунда какая-то. А если, так сказать, они начнут модифицировать эти Shahed-136 (они их "Геранью" называют) и так далее? То есть они будут делать что-то, чтобы преодолевать защиту зенитных установок и так далее. И должно быть что-то в виде ответа. Тогда это может по сумме оказаться более эффективно", – подчеркнул Фейгин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.
В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
В то же время Иран потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания в октябре ввели санкции против Ирана.