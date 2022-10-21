ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин об атаках РФ на Украину с помощью иранских дронов: Украине должны быть переданы такие же дроны, но лучшего качества. "Раз у вас летают – значит, наш до Москвы долетит"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Иранские дроны убивают украинцев в ходе российской агрессии
Иранские дроны убивают украинцев в ходе российской агрессии
Фото: ЕРА

Западу следует передать Украине более качественные дроны, чем иранские, которые использует Россия в войне против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Очень важно, чтобы Украине были переданы такие же дроны, но лучшего качества. Потому что "раз у вас летают – значит, и у нас тысячу километров до Москвы долетит". Ну вот тогда давайте так. Значит, тогда мы тоже должны получить такие же дроны. Ну это логично. Это же и средство сдерживания. Или вы, или мы. Или и вы, и мы", – сказал он.

По словам блогера, можно будет "тоже запустить тысячу дронов – и они полетят и будут забамбливать [РФ] от границы [от Белгорода] до Москвы".

"То есть тысячу раз подумают [прежде чем использовать дроны против Украины]", – отметил Фейгин.

Он считает, что Западу, который не дает Украине оружие для целей в России, – "чтобы обеспечить защиту территорий Украины, придется давать не только средства защиты, но и средства нападения для ударов".

"В противном случае получается ерунда какая-то. А если, так сказать, они начнут модифицировать эти Shahed-136 (они их "Геранью" называют) и так далее? То есть они будут делать что-то, чтобы преодолевать защиту зенитных установок и так далее. И должно быть что-то в виде ответа. Тогда это может по сумме оказаться более эффективно", – подчеркнул Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон". 

Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.

В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО

В то же время Иран потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания в октябре ввели санкции против Ирана.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Иран, оружие, война, Марк Фейгин, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, блогер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Галкин обратился к американской публике
Галкин обратился к американской публике
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (421568)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (304991)
3
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (245687)
4
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (129998)
5
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (99203)
6
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (87713)
7
Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади (70837)
8
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после (47974)
 
 
 
 