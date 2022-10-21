Фейгин об атаках РФ на Украину с помощью иранских дронов: Украине должны быть переданы такие же дроны, но лучшего качества. "Раз у вас летают – значит, наш до Москвы долетит"

"Очень важно, чтобы Украине были переданы такие же дроны, но лучшего качества. Потому что "раз у вас летают – значит, и у нас тысячу километров до Москвы долетит". Ну вот тогда давайте так. Значит, тогда мы тоже должны получить такие же дроны. Ну это логично. Это же и средство сдерживания. Или вы, или мы. Или и вы, и мы", – сказал он.

По словам блогера, можно будет "тоже запустить тысячу дронов – и они полетят и будут забамбливать [РФ] от границы [от Белгорода] до Москвы".

"То есть тысячу раз подумают [прежде чем использовать дроны против Украины]", – отметил Фейгин.

Он считает, что Западу, который не дает Украине оружие для целей в России, – "чтобы обеспечить защиту территорий Украины, придется давать не только средства защиты, но и средства нападения для ударов".

"В противном случае получается ерунда какая-то. А если, так сказать, они начнут модифицировать эти Shahed-136 (они их "Геранью" называют) и так далее? То есть они будут делать что-то, чтобы преодолевать защиту зенитных установок и так далее. И должно быть что-то в виде ответа. Тогда это может по сумме оказаться более эффективно", – подчеркнул Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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