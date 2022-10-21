Украина созвала заседание Совбеза ООН из-за ударов РФ иранскими дронами по инфраструктуре страны

Об этом в своем вечернем обращении, опубликованном в Facebook, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сказал, что сегодня обсуждал с американскими конгрессменами поставки иранских дронов России.

"Сегодня же этот террор против нашей инфраструктуры, против нашей энергетики будет обсуждать Совбез ООН. Заседание созывается по требованию нашего государства, состоится в 22.00", – добавил он.

20 октября Совбез ООН тоже рассматривал вопрос использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. Заседание проходило в закрытом режиме. По его итогам США и Великобритания заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза ООН.