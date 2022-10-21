РФ держит в руках ядерное оружие, было бы очень опасно прерывать с ней всю связь – Кислица о Совбезе ООН

Кислица: Я не защищаю присутствие РФ в Совбезе, я много лет борюсь с этим присутствием Фото: ЕРА

"Проблема в том, что Россия – ядерное государство. Другим ядерным государствам нужна площадка, где к РФ будет автоматический доступ "24 на 7". На сегодняшний день такой площадкой, единственной в мире, остается Совбез. Там постоянные члены в любой момент могут обратиться к российскому послу [Василию] Небензе, заявить протест или потребовать объяснений", – сказал он.

Украинский дипломат отметил, что "перерезать последний провод связи – тоже не ответ".

"Я не защищаю присутствие РФ в Совбезе, я сам много лет борюсь с этим присутствием. Но пока РФ держит в руках ядерное оружие, было бы очень опасно прерывать с ней всю связь. Нравится это нам или нет. По крайней мере такой логикой пользуются те страны, которые продолжают упорно отговаривать меня от того, чтобы я публично поднимал вопрос и ставил под сомнение присутствие РФ в Совбезе и ООН в частности", – объяснил Кислица.

Он считает, что "глобальные страны не готовы переломить через колено ситуацию".

"Мы все, украинские дипломаты, работаем над тем, чтобы исключить РФ отовсюду. Чтобы ее не было. На этом треке есть значительные достижения: уважаемые страны не проводят больше саммитов с россиянами, нет регулярного диалога между министрами иностранных дел, их исключили из Совета Европы", – подчеркнул Кислица.