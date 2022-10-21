ГОРДОН
 
 
МИР

РФ держит в руках ядерное оружие, было бы очень опасно прерывать с ней всю связь – Кислица о Совбезе ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кислица: Я не защищаю присутствие РФ в Совбезе, я много лет борюсь с этим присутствием
Кислица: Я не защищаю присутствие РФ в Совбезе, я много лет борюсь с этим присутствием
Фото: ЕРА

Россию не исключают из Совета Безопасности ООН из-за наличия у нее ядерного оружия. Об этом постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 18 октября.

"Проблема в том, что Россия – ядерное государство. Другим ядерным государствам нужна площадка, где к РФ будет автоматический доступ "24 на 7". На сегодняшний день такой площадкой, единственной в мире, остается Совбез. Там постоянные члены в любой момент могут обратиться к российскому послу [Василию] Небензе, заявить протест или потребовать объяснений", – сказал он.

Украинский дипломат отметил, что "перерезать последний провод связи – тоже не ответ".

"Я не защищаю присутствие РФ в Совбезе, я сам много лет борюсь с этим присутствием. Но пока РФ держит в руках ядерное оружие, было бы очень опасно прерывать с ней всю связь. Нравится это нам или нет. По крайней мере такой логикой пользуются те страны, которые продолжают упорно отговаривать меня от того, чтобы я публично поднимал вопрос и ставил под сомнение присутствие РФ в Совбезе и ООН в частности", – объяснил Кислица.

Он считает, что "глобальные страны не готовы переломить через колено ситуацию".

"Мы все, украинские дипломаты, работаем над тем, чтобы исключить РФ отовсюду. Чтобы ее не было. На этом треке есть значительные достижения: уважаемые страны не проводят больше саммитов с россиянами, нет регулярного диалога между министрами иностранных дел, их исключили из Совета Европы", – подчеркнул Кислица.

Контекст:

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того, как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".

Теги: Россия, ООН, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, резолюция, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (360813)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (262093)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (235022)
4
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (139558)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (118468)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84700)
7
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (62907)
8
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (50411)
 
 
 
 