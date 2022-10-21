"Самый опасный сценарий". Кислица заявил, что военной победы над Россией будет недостаточно

"Военная победа в бою, каким бы решающим он ни был, не означает окончания войны. Когда в РФ правительства, парламенты и общество не захотят больше с нами воевать – тогда закончится война. Самый опасный сценарий, в частности, здесь, в Нью-Йорке, – когда мы разобьем российскую армию на территории Украины и на следующий день часть моих коллег-постпредов начнут говорить: "Ну все! Наконец война закончилась! С понедельника начинаем жить, как раньше", – сказал он.
Кислица подчеркнул, что задача украинского представительства в ООН – говорить, что "пока все виновные не будут наказаны, ничего не закончилось".
"В более широкой перспективе – пока РФ не вернется на путь построения демократической страны, она будет оставаться угрозой в регионе и мире. Проблема в том, что Германия прошла денацификацию, будучи оккупированной, а Россия должна пройти депутинизацию путем самоочищения, потому что ни при каком сценарии Россия не будет оккупирована. Разве что она развалится на куски. Понимаете, вот в этом проблема", – считает он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.