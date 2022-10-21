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"Самый опасный сценарий". Кислица заявил, что военной победы над Россией будет недостаточно

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Кислица озвучил задачу украинского представительства в ООН
Кислица озвучил задачу украинского представительства в ООН
Фото: ЕРА

Война России против Украины не закончится победой Украины на поле боя. Об этом постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 18 октября.

"Военная победа в бою, каким бы решающим он ни был, не означает окончания войны. Когда в РФ правительства, парламенты и общество не захотят больше с нами воевать – тогда закончится война. Самый опасный сценарий, в частности, здесь, в Нью-Йорке, – когда мы разобьем российскую армию на территории Украины и на следующий день часть моих коллег-постпредов начнут говорить: "Ну все! Наконец война закончилась! С понедельника начинаем жить, как раньше", – сказал он.

Кислица подчеркнул, что задача украинского представительства в ООН – говорить, что "пока все виновные не будут наказаны, ничего не закончилось".

"В более широкой перспективе – пока РФ не вернется на путь построения демократической страны, она будет оставаться угрозой в регионе и мире. Проблема в том, что Германия прошла денацификацию, будучи оккупированной, а Россия должна пройти депутинизацию путем самоочищения, потому что ни при каком сценарии Россия не будет оккупирована. Разве что она развалится на куски. Понимаете, вот в этом проблема", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ООН, война, оборона, вторжение, Сергей Кислица, война России против Украины
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