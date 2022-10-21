"Самый опасный сценарий". Кислица заявил, что военной победы над Россией будет недостаточно

"Военная победа в бою, каким бы решающим он ни был, не означает окончания войны. Когда в РФ правительства, парламенты и общество не захотят больше с нами воевать – тогда закончится война. Самый опасный сценарий, в частности, здесь, в Нью-Йорке, – когда мы разобьем российскую армию на территории Украины и на следующий день часть моих коллег-постпредов начнут говорить: "Ну все! Наконец война закончилась! С понедельника начинаем жить, как раньше", – сказал он.

Кислица подчеркнул, что задача украинского представительства в ООН – говорить, что "пока все виновные не будут наказаны, ничего не закончилось".

"В более широкой перспективе – пока РФ не вернется на путь построения демократической страны, она будет оставаться угрозой в регионе и мире. Проблема в том, что Германия прошла денацификацию, будучи оккупированной, а Россия должна пройти депутинизацию путем самоочищения, потому что ни при каком сценарии Россия не будет оккупирована. Разве что она развалится на куски. Понимаете, вот в этом проблема", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)