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Война в Украине повысила спрос. Компания-производитель HIMARS заявила о намерении выпускать до 96 таких РЗСО в год

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До 2022 года Lockheed Martin производила 48 HIMARS ежегодно
До 2022 года Lockheed Martin производила 48 HIMARS ежегодно
Фото: ЕРА (архив)

Американская компания Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS, намерена увеличить объемы производства этих РЗСО в ожидании увеличения спроса. Об этом генеральный директор компании Джим Тайклет объявил 18 октября, пишет Breaking Defense.

Издание сообщило, что в 2022 году компания уже нарастила объемы производства HIMARS с 48 до 60  пусковых установок в год. 

Тайклет проинформировал, что Lockheed Martin намерена увеличить это количество до 96 в год и уже предприняла шаги по наращиванию объемов производства.

Он рассказал, что война в Украине повысила спрос в мире на РСЗО. По словам Тайклета, HIMARS, которые производит Lockheed Martin, а также на переносные противотанковые комплексы Javelin (Lockheed Martin производит совместно с фирмой Raytheon) "вызывают значительный интерес" у заказчиков. Оба вида вооружений США предоставили Украине, как журналисты подчеркивают, что Lockheed Martin наращивает производство на фоне успеха украинских военных. 

Breaking Defens отметило, что армия США летом 2022 года обнародовала запрос на производство 96 установок HIMARS. Такой темп компания может поддерживать до 2028 финансового года, пишет СМИ, ссылаясь на запрос. 

Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентаноге заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет

Контекст:

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Вооруженные силы Украины эффективно используют HIMARS, подчеркивали в Пентагоне. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Вооруженные силы Украины, вооружение, боеприпасы, РСЗО, Javelin, армия США, российские военные, HIMARS
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