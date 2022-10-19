Война в Украине повысила спрос. Компания-производитель HIMARS заявила о намерении выпускать до 96 таких РЗСО в год

Издание сообщило, что в 2022 году компания уже нарастила объемы производства HIMARS с 48 до 60 пусковых установок в год.

Тайклет проинформировал, что Lockheed Martin намерена увеличить это количество до 96 в год и уже предприняла шаги по наращиванию объемов производства.

Он рассказал, что война в Украине повысила спрос в мире на РСЗО. По словам Тайклета, HIMARS, которые производит Lockheed Martin, а также на переносные противотанковые комплексы Javelin (Lockheed Martin производит совместно с фирмой Raytheon) "вызывают значительный интерес" у заказчиков. Оба вида вооружений США предоставили Украине, как журналисты подчеркивают, что Lockheed Martin наращивает производство на фоне успеха украинских военных.

Breaking Defens отметило, что армия США летом 2022 года обнародовала запрос на производство 96 установок HIMARS. Такой темп компания может поддерживать до 2028 финансового года, пишет СМИ, ссылаясь на запрос.

Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентаноге заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.