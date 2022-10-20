Белковский: Пригожин сейчас пользуется ситуацией, чтобы показать, что война проиграна, а она проиграна потому, что минобороны и Генштаб годы напролет вводили Путина в заблуждение

"Они [Кадыров и Пригожин] сами по себе государства в государстве. Что федеральных силовиков в России всегда не устраивало", – пояснил Белковский.
Он напомнил, что когда федеральные силовики в РФ раскрывали убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, политической волей президента РФ Владимира Путина результаты расследования "тонули".
"Но силовики [все равно] делали все возможное, чтобы до Рамзана добраться. Им это, естественно, не удалось. Поэтому сейчас Кадыров и Пригожин наносят ответный удар. Они давно находились в конфликте со всеми этими людьми. Это не новость", – заявил он.
По словам Белковского, у Пригожина трения с "официальными" военными усилились в ходе российской операции в Сирии.
"И даже известно, что во время боевых действий в Сирии какие-то бойцы-вагнеровцы пошли потрошить нефтеперерабатывающий заводик, а российские регулярные войска, которые там находились, проинформировали об этом американских партнеров, и американские партнеры этих вагнеровцев немножечко обнулили", – напомнил политолог.
Белковский утверждает, что Пригожин "естественно, этого не забыл министерству обороны и Генштабу".
"Поэтому он сейчас пользуется ситуацией для того, чтобы показать, что война проиграна, а она проиграна потому, что министерство обороны и Генштаб годы напролет вводили в заблуждение верховного главнокомандующего, рассказывали, что они непобедимые войска, а они оказались фейком, и блефом, и пшиком", – говорит он.
Белковский отметил, что помимо озвучивания претензий к военным, Кадыров и Пригожин "продвигают своих генералов", в том числе "восходящую звезду" – недавно назначенного на должность командующего российскими силами в Украине Сергея Суровикина. Политолог утверждает, что Пригожин с Кадыровым "в диком восторге" от этого назначения.
"У Кадырова и Пригожина есть собственные армии. И самая боеспособная и эффективная часть всех интегральных вооруженных сил России – это пресловутый "Вагнер", как ни смешно, который сегодня располагает не только танками и артиллерией, но и зенитно-ракетными комплексами и ПВО. Можете представить себе, как к этому относятся минобороны и Генштаб", – добавил он.
"Но поскольку минобороны и Генштаб, перефразируя товарища [генералиссимуса Иосифа] Сталина, просрали путинское дело, а Пригожин с Кадыров вроде пока еще нет, то, естественно, сейчас на стороне Рамзана Ахматовича и Евгения Викторовича стратегическая – она же и тактическая – инициатива", – подытожил Белковский.
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью
Критика в адрес генерала ВС РФ Александра Лапина и других российских военачальников прозвучала после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. В том числе с резкой критикой Лапина выступил Кадыров, Пригожин его поддержал.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.
В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам "грызня" в окружении президента РФ уже идет, и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.
То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.