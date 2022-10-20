Белковский: Пригожин сейчас пользуется ситуацией, чтобы показать, что война проиграна, а она проиграна потому, что минобороны и Генштаб годы напролет вводили Путина в заблуждение

Белковский считает, что ЧВК "Вагнер", созданный Пригожиным, одна из самых боеспособных сил в России на сегодня, это вызывает ревность военных Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Они [Кадыров и Пригожин] сами по себе государства в государстве. Что федеральных силовиков в России всегда не устраивало", – пояснил Белковский.

Он напомнил, что когда федеральные силовики в РФ раскрывали убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, политической волей президента РФ Владимира Путина результаты расследования "тонули".

"Но силовики [все равно] делали все возможное, чтобы до Рамзана добраться. Им это, естественно, не удалось. Поэтому сейчас Кадыров и Пригожин наносят ответный удар. Они давно находились в конфликте со всеми этими людьми. Это не новость", – заявил он.

По словам Белковского, у Пригожина трения с "официальными" военными усилились в ходе российской операции в Сирии.

"И даже известно, что во время боевых действий в Сирии какие-то бойцы-вагнеровцы пошли потрошить нефтеперерабатывающий заводик, а российские регулярные войска, которые там находились, проинформировали об этом американских партнеров, и американские партнеры этих вагнеровцев немножечко обнулили", – напомнил политолог.

Белковский утверждает, что Пригожин "естественно, этого не забыл министерству обороны и Генштабу".

"Поэтому он сейчас пользуется ситуацией для того, чтобы показать, что война проиграна, а она проиграна потому, что министерство обороны и Генштаб годы напролет вводили в заблуждение верховного главнокомандующего, рассказывали, что они непобедимые войска, а они оказались фейком, и блефом, и пшиком", – говорит он.

Белковский отметил, что помимо озвучивания претензий к военным, Кадыров и Пригожин "продвигают своих генералов", в том числе "восходящую звезду" – недавно назначенного на должность командующего российскими силами в Украине Сергея Суровикина. Политолог утверждает, что Пригожин с Кадыровым "в диком восторге" от этого назначения.

"У Кадырова и Пригожина есть собственные армии. И самая боеспособная и эффективная часть всех интегральных вооруженных сил России – это пресловутый "Вагнер", как ни смешно, который сегодня располагает не только танками и артиллерией, но и зенитно-ракетными комплексами и ПВО. Можете представить себе, как к этому относятся минобороны и Генштаб", – добавил он.

"Но поскольку минобороны и Генштаб, перефразируя товарища [генералиссимуса Иосифа] Сталина, просрали путинское дело, а Пригожин с Кадыров вроде пока еще нет, то, естественно, сейчас на стороне Рамзана Ахматовича и Евгения Викторовича стратегическая – она же и тактическая – инициатива", – подытожил Белковский.

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