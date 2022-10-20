ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Пригожин сейчас пользуется ситуацией, чтобы показать, что война проиграна, а она проиграна потому, что минобороны и Генштаб годы напролет вводили Путина в заблуждение

 
|
Белковский считает, что ЧВК "Вагнер", созданный Пригожиным, одна из самых боеспособных сил в России на сегодня, это вызывает ревность военных
Белковский считает, что ЧВК "Вагнер", созданный Пригожиным, одна из самых боеспособных сил в России на сегодня, это вызывает ревность военных
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

И глава Чечни Рамзан Кадыров, и создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин традиционно враждебны российским силовикам, потому что у них есть свои собственные армии. Поэтому их "наезд" на генералов российской армии логичен. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос

"Они [Кадыров и Пригожин] сами по себе государства в государстве. Что федеральных силовиков в России всегда не устраивало", – пояснил Белковский.

Он напомнил, что когда федеральные силовики в РФ раскрывали убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, политической волей президента РФ Владимира Путина результаты расследования "тонули".

"Но силовики [все равно] делали все возможное, чтобы до Рамзана добраться. Им это, естественно, не удалось. Поэтому сейчас Кадыров и Пригожин наносят ответный удар. Они давно находились в конфликте со всеми этими людьми. Это не новость", – заявил он.

По словам Белковского, у Пригожина трения с "официальными" военными усилились в ходе российской операции в Сирии.

"И даже известно, что во время боевых действий в Сирии какие-то бойцы-вагнеровцы пошли потрошить нефтеперерабатывающий заводик, а российские регулярные войска, которые там находились, проинформировали об этом американских партнеров, и американские партнеры этих вагнеровцев немножечко обнулили", – напомнил политолог.

Белковский утверждает, что Пригожин "естественно, этого не забыл министерству обороны и Генштабу".

"Поэтому он сейчас пользуется ситуацией для того, чтобы показать, что война проиграна, а она проиграна потому, что министерство обороны и Генштаб годы напролет вводили в заблуждение верховного главнокомандующего, рассказывали, что они непобедимые войска, а они оказались фейком, и блефом, и пшиком", – говорит он.

Белковский отметил, что помимо озвучивания претензий к военным, Кадыров и Пригожин "продвигают своих генералов", в том числе "восходящую звезду" – недавно назначенного на должность командующего российскими силами в Украине Сергея Суровикина. Политолог утверждает, что Пригожин с Кадыровым "в диком восторге" от этого назначения.

"У Кадырова и Пригожина есть собственные армии. И самая боеспособная и эффективная часть всех интегральных вооруженных сил России – это пресловутый "Вагнер", как ни смешно, который сегодня располагает не только танками и артиллерией, но и зенитно-ракетными комплексами и ПВО. Можете представить себе, как к этому относятся минобороны и Генштаб", – добавил он.

"Но поскольку минобороны и Генштаб, перефразируя товарища [генералиссимуса Иосифа] Сталина, просрали путинское дело, а Пригожин с Кадыров вроде пока еще нет, то, естественно, сейчас на стороне Рамзана Ахматовича и Евгения Викторовича стратегическая – она же и тактическая – инициатива", – подытожил Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Критика в адрес генерала ВС РФ Александра Лапина и других российских военачальников прозвучала после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. В том числе с резкой критикой Лапина выступил Кадыров, Пригожин его поддержал.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам "грызня" в окружении президента РФ уже идет, и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Рамзан Кадыров, Станислав Белковский, Кремль, министерство обороны РФ, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (443697)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (302270)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (227710)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (203855)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (105573)
6
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (86076)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84343)
8
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (71475)
 
 
 
 