Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться

"Как война влияет на любовь?" – спросил у Зеленской журналист.
"Это парадоксально, но если любовь существует, то в такие страшные времена испытаний она становится еще более необходимой и очевидной, – ответила жена украинского президента. – Люди в таких условиях понимают, что для тебя самое главное".
Рассказывая, как изменилась их семейная жизнь с мужем, Зеленская отметила, что они сейчас живут раздельно.
"Мы разделены. Очень незначительное количество времени мы можем видеться. И хотя я могу иногда встречаться с ним на работе, но не могу сказать это о детях. Их встречи очень эпизодические", – призналась первая леди Украины.
Зеленская отметила, что их детям очень не хватает общения с отцом.
"Если говорить о чувствах, точно так же они проходят это испытание. Мне кажется, мы становимся еще более нужными друг другу", – подытожила она.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.