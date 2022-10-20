Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться

Зеленская о муже: Мне кажется, мы становимся еще более нужными друг другу Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Как война влияет на любовь?" – спросил у Зеленской журналист.

"Это парадоксально, но если любовь существует, то в такие страшные времена испытаний она становится еще более необходимой и очевидной, – ответила жена украинского президента. – Люди в таких условиях понимают, что для тебя самое главное".

Рассказывая, как изменилась их семейная жизнь с мужем, Зеленская отметила, что они сейчас живут раздельно.

"Мы разделены. Очень незначительное количество времени мы можем видеться. И хотя я могу иногда встречаться с ним на работе, но не могу сказать это о детях. Их встречи очень эпизодические", – призналась первая леди Украины.

Зеленская отметила, что их детям очень не хватает общения с отцом.

"Если говорить о чувствах, точно так же они проходят это испытание. Мне кажется, мы становимся еще более нужными друг другу", – подытожила она.