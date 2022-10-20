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20 октября, 2022
 
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Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться

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Зеленская о муже: Мне кажется, мы становимся еще более нужными друг другу
Зеленская о муже: Мне кажется, мы становимся еще более нужными друг другу
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Жена украинского президента Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская в интервью немецкому изданию Bild заявила, что их с мужем чувства во время войны проходят испытания. Запись разговора Зеленской с немецким журналистом опубликована 20 октября на YouTube-канале Офиса президента.

"Как война влияет на любовь?" – спросил у Зеленской журналист.

"Это парадоксально, но если любовь существует, то в такие страшные времена испытаний она становится еще более необходимой и очевидной,  ответила жена украинского президента. – Люди в таких условиях понимают, что для тебя самое главное".

Рассказывая, как изменилась их семейная жизнь с мужем, Зеленская отметила, что они сейчас живут раздельно.

"Мы разделены. Очень незначительное количество времени мы можем видеться. И хотя я могу иногда встречаться с ним на работе, но не могу сказать это о детях. Их встречи очень эпизодические", – призналась первая леди Украины.

Зеленская отметила, что их детям очень не хватает общения с отцом.

"Если говорить о чувствах, точно так же они проходят это испытание. Мне кажется, мы становимся еще более нужными друг другу", – подытожила она.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Елена Зеленская
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