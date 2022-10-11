"Мне было комфортно в состоянии, в котором я жила всю жизнь". Зеленская рассказала о своей жизни во время войны

"Вы оказались сильнее, чем думали о себе?" – спросил у жены украинского президента журналист.
"Это сложный вопрос. Все стали сильнее. Здесь нет какой-то моей уникальности. Ты выживаешь и с помощью этих испытаний становишься автоматически сильнее. Хотела бы я пережить эти испытания? Думаю, что нет. Мне было комфортно в том моем состоянии, в котором я жила всю свою жизнь, – ответила Зеленская. – Мне кажется, да, мы становимся сильнее. Поможет ли это нам? Надеюсь, да".
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.