"Мне было комфортно в состоянии, в котором я жила всю жизнь". Зеленская рассказала о своей жизни во время войны

Зеленская: Мне было комфортно в том моем состоянии, в котором я жила всю свою жизнь Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Вы оказались сильнее, чем думали о себе?" – спросил у жены украинского президента журналист.

"Это сложный вопрос. Все стали сильнее. Здесь нет какой-то моей уникальности. Ты выживаешь и с помощью этих испытаний становишься автоматически сильнее. Хотела бы я пережить эти испытания? Думаю, что нет. Мне было комфортно в том моем состоянии, в котором я жила всю свою жизнь, – ответила Зеленская. – Мне кажется, да, мы становимся сильнее. Поможет ли это нам? Надеюсь, да".