Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину

"Что нового вы узнали о своем муже? Никто же не был готов к таким вызовам", – спросил у Зеленской журналист.
"К такому – да. К такому невозможно подготовиться. Но я не могу сказать, что что-то новое в нем открыла. Мы этого не планировали, и я себе не представляла, как он будет себя вести, если будет такая ситуация. Но когда эта ситуация наступила, меня не удивило ничего, – ответила она. – Я ощущала, что он делает так, как должен делать. Я от него других поступков или поведения не ожидала".
Зеленская призналась, что в самом начале ее обижала реакция людей, которых восхищались тем, каким на самом деле оказался ее муж.
"Он не "оказался". Он таким и был всегда", – подчеркнула она.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.