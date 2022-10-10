Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину

Зеленская о муже: Я от него других поступков или поведения не ожидала Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Что нового вы узнали о своем муже? Никто же не был готов к таким вызовам", – спросил у Зеленской журналист.

"К такому – да. К такому невозможно подготовиться. Но я не могу сказать, что что-то новое в нем открыла. Мы этого не планировали, и я себе не представляла, как он будет себя вести, если будет такая ситуация. Но когда эта ситуация наступила, меня не удивило ничего, – ответила она. – Я ощущала, что он делает так, как должен делать. Я от него других поступков или поведения не ожидала".

Зеленская призналась, что в самом начале ее обижала реакция людей, которых восхищались тем, каким на самом деле оказался ее муж.

"Он не "оказался". Он таким и был всегда", – подчеркнула она.