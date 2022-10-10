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10 октября, 2022
 
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Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину

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Зеленская о муже: Я от него других поступков или поведения не ожидала
Зеленская о муже: Я от него других поступков или поведения не ожидала
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью американскому каналу CBS рассказала, что ее не удивило то, как себя повел ее муж, украинский президент Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Запись интервью опубликована 7 октября на YouTube-канале Офиса президента.

"Что нового вы узнали о своем муже? Никто же не был готов к таким вызовам", – спросил у Зеленской журналист.

"К такому  да. К такому невозможно подготовиться. Но я не могу сказать, что что-то новое в нем открыла. Мы этого не планировали, и я себе не представляла, как он будет себя вести, если будет такая ситуация. Но когда эта ситуация наступила, меня не удивило ничего,  ответила она.  Я ощущала, что он делает так, как должен делать. Я от него других поступков или поведения не ожидала".

Зеленская призналась, что в самом начале ее обижала реакция людей, которых восхищались тем, каким на самом деле оказался ее муж.

"Он не "оказался". Он таким и был всегда",  подчеркнула она.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. 

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, семья, Елена Зеленская
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