Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас

Зеленская: Что можно рассказывать людям, которые сами все видят и сами находятся в этой ситуации? Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Что вы говорите своим детям о войне? И что они отвечают вам?" – спросил у супруги украинского президента Владимира Зеленского журналист.

"Что можно рассказывать людям, которые сами все видят и сами находятся в этой ситуации? Они даже не спрашивают, когда закончится война. Они знают все. Они смотрят новости и понимают, какие тенденции. Они даже не спрашивают: "А когда папа снова сможет жить с нами дома?" Они знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас", – сказала Зеленская.

Она подчеркнула, что дети виделись с отцом несколько раз вживую.

"Это были очень короткие встречи, но счастливые. Они очень любят друг друга. Но мы пытаемся каждый день общаться по телефону, видим друг друга на экране. Хотя этого совсем недостаточно", – отметила она.