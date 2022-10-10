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10 октября, 2022
 
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Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас

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Зеленская: Что можно рассказывать людям, которые сами все видят и сами находятся в этой ситуации?
Зеленская: Что можно рассказывать людям, которые сами все видят и сами находятся в этой ситуации?
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью американскому каналу CBS рассказала, как ее дети реагируют на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Запись интервью опубликована 7 октября на YouTube-канале Офиса президента.

"Что вы говорите своим детям о войне? И что они отвечают вам?" – спросил у супруги украинского президента Владимира Зеленского журналист. 

"Что можно рассказывать людям, которые сами все видят и сами находятся в этой ситуации? Они даже не спрашивают, когда закончится война. Они знают все. Они смотрят новости и понимают, какие тенденции. Они даже не спрашивают: "А когда папа снова сможет жить с нами дома?" Они знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас", – сказала Зеленская.

Она подчеркнула, что дети виделись с отцом несколько раз вживую.

"Это были очень короткие встречи, но счастливые. Они очень любят друг друга. Но мы пытаемся каждый день общаться по телефону, видим друг друга на экране. Хотя этого совсем недостаточно", – отметила она.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. 

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, семья, Елена Зеленская
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