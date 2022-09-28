Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами

Запись ее разговора с австралийской журналисткой опубликована 26 сентября на YouTube-канале Офиса президента.
"Вы уверены, что Украина может победить в этой войне?" – спросила у Зеленской журналистка.
"У нас нет другого выхода. Это вопрос нашего выживания. Если я не буду уверенной, я ставлю под вопрос свое существование", – ответила жена украинского президента Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских в 2022 году стала студенткой.