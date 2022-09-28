Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами

Зеленская: У нас нет другого выхода Фото: olenazelenska_official / Instagram

Запись ее разговора с австралийской журналисткой опубликована 26 сентября на YouTube-канале Офиса президента.

"Вы уверены, что Украина может победить в этой войне?" – спросила у Зеленской журналистка.

"У нас нет другого выхода. Это вопрос нашего выживания. Если я не буду уверенной, я ставлю под вопрос свое существование", – ответила жена украинского президента Владимира Зеленского.