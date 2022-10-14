Кислица: Единственное, что останавливает мир дать взашей России и выгнать ее из Совбеза ООН, – ядерное оружие

Кислица считает, что, если бы "проблема вето" была решена и Совбез ООН предписал России вывести войска из Украины, президент России Владимир Путин не стал бы его выполнять.

"Вопрос не в вето, а в том, что на сегодняшний день мы имеем дело со страной, которая настолько не имеет ничего общего с правопорядком, что, хоть есть у них вето, хоть нет у них вето, им глубоко по барабану на любые решения. И единственное, что останавливает весь мир от того, чтобы дать взашей России и выгнать ее из Совбеза, – это, по моему мнению, ядерное оружие", – сказал он.

Украинский дипломат назвал Россию, а до этого Советский Союз "абсолютным чемпионом" по применению вето.

По словам Кислицы, "было много случаев, когда право вето применялось и в благих целях другими демократическими странами".

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".