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Кислица: Единственное, что останавливает мир дать взашей России и выгнать ее из Совбеза ООН, – ядерное оружие

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Кислица назвал Россию "абсолютным чемпионом" по применению вето в Совбезе ООН
Кислица назвал Россию "абсолютным чемпионом" по применению вето в Совбезе ООН
Фото: MFA of Ukraine / Twitter

России, которая имеет право вето в Совете Безопасности ООН, на самом деле "по барабану" на решения этой организации. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 12 октября.

Кислица считает, что, если бы "проблема вето" была решена и Совбез ООН предписал России вывести войска из Украины, президент России Владимир Путин не стал бы его выполнять.

"Вопрос не в вето, а в том, что на сегодняшний день мы имеем дело со страной, которая настолько не имеет ничего общего с правопорядком, что, хоть есть у них вето, хоть нет у них вето, им глубоко по барабану на любые решения. И единственное, что останавливает весь мир от того, чтобы дать взашей России и выгнать ее из Совбеза, – это, по моему мнению, ядерное оружие", – сказал он.

Украинский дипломат назвал Россию, а до этого Советский Союз "абсолютным чемпионом" по применению вето.

По словам Кислицы, "было много случаев, когда право вето применялось и в благих целях другими демократическими странами".

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".

Контекст:

10 октября резолюцию начали рассматривать в Генассамблее ООН, где у России нет права вето, но резолюции, принятые Генассамблеей, не имеют обязательной юридической силы, они отражают мировое мнение.

Россия настаивала, чтобы голосование по документу было тайным. Но это предложение не было поддержано.

Подавляющим большинством голосов резолюцию по Украине было принято 12 октября. Из пяти постоянных членов Совбеза три – США, Великобритания и Франция – поддержали резолюцию в Генассамблее, Россия проголосовала против, Китай воздержался.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, СССР, ООН, война, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, вето, резолюция, голосование, война России против Украины, дипломаты
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