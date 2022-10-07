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"На дворе 2022 год, кто такая Меркель?" Кислица отреагировал на заявления экс-канцлера, что мир в Европе возможен с участием России

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Кислица прокомментировал заявления Меркель
Кислица прокомментировал заявления Меркель
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 7 октября в Twitter отреагировал на заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что мир в Европе возможен только с участием РФ.

Дипломат ретвитнул пост аналитика Маттиа Неллеса о заявлении бывшего канцлера.

"На дворе 2022 год, простите, а кто и что такое Меркель?" – написал Кислица.

Меркель 6 октября призвала не считать блефом угрозы России применить ядерное оружие. Также она заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – сказала экс-канцлер.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии..

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года приглашал Меркель в Бучу Киевской области, где после российской оккупации нашли тела сотен убитых мирных жителей.

Меркель отвергла критику со стороны украинского президента в связи с позицией ее правительства относительно возможности принятия Украины в НАТО. Она заявила, что остается приверженной своим решениям и в то же время поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины".

2 июня 2022 года Меркель заявила, что солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживает право Украины на самооборону.

7 июня Меркель сказал, что не считает, что недостаточно старалась для предотвращения полномасштабной войны РФ против Украины. На вопрос, насколько она могла бы способствовать предотвращению эскалации с Россией, она ответила: "К счастью, я достаточно старалась. Очень жаль, что это не сработало. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Сергей Кислица, война России против Украины
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