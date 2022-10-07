"На дворе 2022 год, кто такая Меркель?" Кислица отреагировал на заявления экс-канцлера, что мир в Европе возможен с участием России

Дипломат ретвитнул пост аналитика Маттиа Неллеса о заявлении бывшего канцлера.

"На дворе 2022 год, простите, а кто и что такое Меркель?" – написал Кислица.

Es ist 2022, und es tut mir leid, aber wer und was ist Merkel? https://t.co/iytpp3TsbI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 7, 2022

Меркель 6 октября призвала не считать блефом угрозы России применить ядерное оружие. Также она заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – сказала экс-канцлер.