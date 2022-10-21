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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и американские конгрессмены обсудили предоставление Украине систем ПВО для "создания воздушного щита"

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В Украину прибыли с визитом члены Палаты представителей США
В Украину прибыли с визитом члены Палаты представителей США
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября в Киеве встретился с американскими конгрессменами демократами Эриком Суолвеллом и Джимом Хаймсом и республиканцем Майком Тернером. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский и члены Палаты представителей Конгресса США говорили о ситуации на фронте, российских обстрелах объектов инфраструктуры Украины, ядерном шантаже со стороны РФ, о подготовке к зиме и потребностях Вооруженных сил Украины.

Также речь шла об интеграции Украины в НАТО и гарантиях безопасности страны, об укреплении системы противовоздушной обороны Украины.

"Важно, чтобы Украина получила системы ПВО в необходимом количестве для создания "воздушного щита", – написал Зеленский в Telegram по итогам встречи.

Он подчеркнул, что приезд конгрессменов особенно важен в период, когда Россия усилила обстрелы украинских городов.

"Ваш визит в это время – это смелый шаг, который свидетельствует о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины и подтверждает, что Соединенные Штаты – наш стратегический партнер. Ценим поддержку со стороны Конгресса, президента США и его администрации, всего американского народа", – добавил президент Украины.

Контекст:

США, как отметил Зеленский, занимают позицию лидера среди стран, поддерживающих Украину. В Пентагоне 14 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $17,6 млрд.

Кроме того, в США приняли закон о ленд-лизе для УкраиныСогласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Конгресс США, ПВО, Владимир Зеленский, Республиканская партия, обстрелы, война России против Украины, Демократическая партия, визит, Майк Тернер, конгрессмены
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