Зеленский и американские конгрессмены обсудили предоставление Украине систем ПВО для "создания воздушного щита"

Зеленский и члены Палаты представителей Конгресса США говорили о ситуации на фронте, российских обстрелах объектов инфраструктуры Украины, ядерном шантаже со стороны РФ, о подготовке к зиме и потребностях Вооруженных сил Украины.
Также речь шла об интеграции Украины в НАТО и гарантиях безопасности страны, об укреплении системы противовоздушной обороны Украины.
"Важно, чтобы Украина получила системы ПВО в необходимом количестве для создания "воздушного щита", – написал Зеленский в Telegram по итогам встречи.
Он подчеркнул, что приезд конгрессменов особенно важен в период, когда Россия усилила обстрелы украинских городов.
"Ваш визит в это время – это смелый шаг, который свидетельствует о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины и подтверждает, что Соединенные Штаты – наш стратегический партнер. Ценим поддержку со стороны Конгресса, президента США и его администрации, всего американского народа", – добавил президент Украины.
США, как отметил Зеленский, занимают позицию лидера среди стран, поддерживающих Украину. В Пентагоне 14 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $17,6 млрд.
Кроме того, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.