Зеленский и американские конгрессмены обсудили предоставление Украине систем ПВО для "создания воздушного щита"

Зеленский и члены Палаты представителей Конгресса США говорили о ситуации на фронте, российских обстрелах объектов инфраструктуры Украины, ядерном шантаже со стороны РФ, о подготовке к зиме и потребностях Вооруженных сил Украины.

Также речь шла об интеграции Украины в НАТО и гарантиях безопасности страны, об укреплении системы противовоздушной обороны Украины.

"Важно, чтобы Украина получила системы ПВО в необходимом количестве для создания "воздушного щита", – написал Зеленский в Telegram по итогам встречи.

Он подчеркнул, что приезд конгрессменов особенно важен в период, когда Россия усилила обстрелы украинских городов.

"Ваш визит в это время – это смелый шаг, который свидетельствует о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины и подтверждает, что Соединенные Штаты – наш стратегический партнер. Ценим поддержку со стороны Конгресса, президента США и его администрации, всего американского народа", – добавил президент Украины.