"Речь не об неограниченном чеке, речь о поддержке Конгресса". В Белом доме ответили на заявления республиканцев

Об этом он сказал в комментарии CBS 19 октября в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление лидера республиканцев в Палате представителей США Кевина Маккарти о сокращении помощи Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре.
Маккарти заявил, что, хотя "Украина важна", во время рецессии "никто не будет выписывать неограниченные чеки Украине", и напомнил, что госдолг США составляет $31 трлн.
"Речь не о том, чтобы выписать неограниченный чек, речь идет о поддержке Конгресса, чтобы быть уверенными в способности Украины защитить себя и свой суверенитет", – сказал в свою очередь Кирби.
Он напомнил, что США предоставляют наибольшую финансовую, экономическую и военную помощь среди союзников Украины, и выразил уверенность, что такое сотрудничество будет продолжаться.
Спикер добавил, что на кону стоят "буквально сотни тысяч жизней украинцев, на которых повлияла война".
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.
В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.
14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.