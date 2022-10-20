"Речь не об неограниченном чеке, речь о поддержке Конгресса". В Белом доме ответили на заявления республиканцев

Об этом он сказал в комментарии CBS 19 октября в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление лидера республиканцев в Палате представителей США Кевина Маккарти о сокращении помощи Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре.

Маккарти заявил, что, хотя "Украина важна", во время рецессии "никто не будет выписывать неограниченные чеки Украине", и напомнил, что госдолг США составляет $31 трлн.

"Речь не о том, чтобы выписать неограниченный чек, речь идет о поддержке Конгресса, чтобы быть уверенными в способности Украины защитить себя и свой суверенитет", – сказал в свою очередь Кирби.

Он напомнил, что США предоставляют наибольшую финансовую, экономическую и военную помощь среди союзников Украины, и выразил уверенность, что такое сотрудничество будет продолжаться.

Спикер добавил, что на кону стоят "буквально сотни тысяч жизней украинцев, на которых повлияла война".