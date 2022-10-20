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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Речь не об неограниченном чеке, речь о поддержке Конгресса". В Белом доме ответили на заявления республиканцев

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Кирби отметил двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США
Кирби отметил двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США
Фото: EPA

Обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины, и администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась, заявил координатор по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Об этом он сказал в комментарии CBS 19 октября в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление лидера республиканцев в Палате представителей США Кевина Маккарти о сокращении помощи Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре. 

Маккарти заявил, что, хотя "Украина важна", во время рецессии "никто не будет выписывать неограниченные чеки Украине", и напомнил, что госдолг США составляет $31 трлн. 

"Речь не о том, чтобы выписать неограниченный чек, речь идет о поддержке Конгресса, чтобы быть уверенными в способности Украины защитить себя и свой суверенитет", – сказал в свою очередь Кирби.

Он напомнил, что США предоставляют наибольшую финансовую, экономическую и военную помощь среди союзников Украины, и выразил уверенность, что такое сотрудничество будет продолжаться. 

Спикер добавил, что на кону стоят "буквально сотни тысяч жизней украинцев, на которых повлияла война".

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.

14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.

Теги: США, Конгресс США, Белый дом, помощь, финансовая помощь, Республиканская партия, война России против Украины, Джон Кирби, Демократическая партия
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